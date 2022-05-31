Що зробить з Росією шостий пакет санкцій

Шостий, руйнівний не за горами! І хай поки що ембарго часткове, але є ще відключення "Сбєрбанку" від SWIFT, блокування трьох рупорів пропаганди і ще більше персональний санкцій!

ЄС наважився

Дякуємо європейській спільноті та віримо Шарлю Мішелю, який анонсує погодження плану щодо нового переліку санкцій на Росію.

Читайте також Україна – НАТО: просуваємось крізь стіну невпевненості і сумнівів

І нарешті, після 1,5 місяців дискусії країни ЄС наважуються показати колективну міць хворому диктатору, який розв’язав війну в Україні і шантажує світ! Не вийде!

Що втратить Росія

Навіть часткове ембарго на нафту ставить російський бюджет на межу дефіцитності. Рашка буде змушена скорочувати видатки.

Поки що розрахунки попередні, але за три місяці 2022 видатки бюджету рашистів склали 6 трильйонів рублів. Доходи – 7,2 трильйона. Тобто, бюджет був профіцитний.

До теми Чому Захід не поспішає вводити санкції та добивати Росію

3а перші 3 місяці 2022 року їх нафтогазові доходи склали 2,97 трильйона рублів, з яких 2,5 трильйона від видобування та експорту нафти.

Від часткового ембарго рашисти втратять приблизно (розрахунки попередні!) 1,4 трильйона доходів. Це означає доходи у 5,8 трильйона при видатках у 6 трильйонів. А запозичень нема де взяти, а золото-валютні резерви заморожені.

Отже, з ухваленням шостого пакету Росія втратить трильйони надходжень, які витрачались на війну проти України, та отримає дефіцитний бюджет! Чекаємо!