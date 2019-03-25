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      Що буде з цінами на нерухомість після виборів-2019: думки експертів

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      Що буде з цінами на нерухомість після виборів-2019
      Що буде з цінами на нерухомість після виборів-2019 / 24 канал

      За тиждень до виборів президента українці почали сумніватися у питанні: купувати житло зараз чи вже після голосування? Адже цілком можливо, що нова влада вплине на ринок нерухомості.

      Найбільші українські будівельні компанії проаналізували ситуацію та пояснили, що робити українцям, передає сайт Domik.ua.

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      Інвестувати гроші в нерухомість чи почекати?

      Багато українців все ж вважає, що напередодні якихось змін гроші необхідно інвестувати, зокрема в нерухомість. З цим погоджується і заступник директора з комерційних питань компанії "ІБК Обрій" Олеся Перчак: "Практика попередніх передвиборних років показує, що покупці поспішають купити квартиру до виборів. Їх лякає невідомість ситуації, тому вони вважають за краще не ризикувати".

      Натомість у "Київміськбуді" запевняють, що є відсоток людей, які вичікують кращого часу: "Всі пам'ятають ситуацію 2014-2015 років, коли різко піднявся долар, і ті, у кого ледь вистачало на однокімнатну квартиру, змогли дозволити купити собі навіть трикімнатну, а то і дві".

      Та все ж, суттєвої різниці між тим, купувати нерухомість зараз чи відкласти інвестицію на більш пізній термін – немає.

      За оцінками аналітиків нашої компанії, події, пов'язані з майбутніми виборами, не зроблять сильного впливу на ринок нерухомості. Якщо говорити про вартість, то динаміка цін буде залежати від сезонності, валютних коливань і змін собівартості. Не варто очікувати значної девальвації гривні в рік виборів. Найімовірніше, що валютні коливання будуть стримуватися,
      – відповіла Олеся Перчак.

      Сходяться експерти в одному: напередодні виборів на ринку нерухомості все стабільно, людей у ​​відділах продажів менше не стає, попит не падає.

      Що чекає на ринок нерухомості після виборів?

      Результатів майбутніх виборів особливо чекають представники великого бізнесу, зокрема будівельні компанії. Адже від нової влади залежить не тільки легкість ведення підприємницької діяльності в країні, а й купівельний попит.

      "Якщо будуть якісь заворушення і стрімке зростання курсу долара, то попит на житлову нерухомість дещо зменшиться", – переконаний представник забудовника DIM group.

      Попит на нерухомість може зменшитися, а ціни – зрости
      Попит на нерухомість може зменшитися, а ціни – зрости

      Але навіть якщо попит на житло зменшиться, ціни на первинний ринок нерухомості можуть зрости. Про це говорить Олеся Перчак, називаючи основні причини: "Є передумови подальшого зростання цін на будівельні матеріали і комплектуючі. А відтік фахівців в ближнє зарубіжжя змусить забудовників підвищувати зарплати. Все це позначиться на ціні квадратного метра".

      Що буде з нерухомістю у 2019 році?

      Представник компанії DIM group вважає, що у 2019 великим попитом будуть користуватися житлові комплекси в сегменті "комфорт плюс", оскільки це золота середина між "комфортом" і "бізнес-класом".

      На сьогодні в пріоритеті у більшості інвесторів – якість будівництва і продумана концепція житлового комплексу, яка забезпечує комфортне проживання протягом довгих років,
      – додав він.

      До того ж, компанія "Київміськбуд" має у планах кілька нових житлових комплексів, які розпочнуть зводити в цьому році.

      Отже, ніхто точно не може спрогнозувати, що буде з ринком нерухомості і коли краще купувати житло. Погоджуються експерти лише в тому, що інвестори повинні уважніше підходити до вибору нерухомості, адже непрості часи породжують різноманітні шахрайські схеми.

      ринок нерухомості нерухомість купівля квартир 2018 інфографіка
      Скільки договорів з купівлі-продажу нерухомості було укладено в Україні у 2018: інфографіка

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини нерухомості Новини нерухомості України Купівля нерухомості Первинний ринок нерухомості Ціни на нерухомість
      Джерело: 24 канал
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