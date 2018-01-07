Що читають персонажі "Сімпсонів": цікава підбірка
07:20, сьогодні 554 Читать новость на русском
Автори легендарних "Сімпсонів" чого лише не дають почитати своїм героям – на екрані можна побачити і детективи Агати Крісті, і Камасутру, а то й комікси про саме сімейство.
Кадри з серіалу в одну колекцію Simpsons Library зібрала Кармен Лопес.
Вона уже підібрала більше, ніж 200 моментів з серіалу. Найчастіше у її акаунті можна побачити, що читає Ліза Сімпсон.
Читайте також: 16 неймовірних пророцтв мультсеріалу "Сімпсони", які здійснились
Чтиво Лізи іноді дуже кумедне – це наприклад, поради про те, як схуднути до третього класу чи як розмовляти з п'яним батьком.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі