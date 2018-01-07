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Що читають персонажі "Сімпсонів": цікава підбірка

07:20, сьогодні 554 Читать новость на русском
Що читають у
Що читають у "Сімпсонах" / Кадр з відео

Автори легендарних "Сімпсонів" чого лише не дають почитати своїм героям – на екрані можна побачити і детективи Агати Крісті, і Камасутру, а то й комікси про саме сімейство.

Кадри з серіалу в одну колекцію Simpsons Library зібрала Кармен Лопес.

Вона уже підібрала більше, ніж 200 моментів з серіалу. Найчастіше у її акаунті можна побачити, що читає Ліза Сімпсон.

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Чтиво Лізи іноді дуже кумедне – це наприклад, поради про те, як схуднути до третього класу чи як розмовляти з п'яним батьком.

#Christmas #simpsons #thesimpsons #news #winter #holidays

Допис, поширений Simpsons Library (@simpsonslibrary)

"When daddy does hard time" #thesimpsons #simpsonslibrary #prisonbreak

Допис, поширений Simpsons Library (@simpsonslibrary)

Nuclear reactor safety manual #simpsons #book #thesimpsons #bookstagram

Допис, поширений Simpsons Library (@simpsonslibrary)

World's easiest crossword puzzles #simpsons #bookstagram

Допис, поширений Simpsons Library (@simpsonslibrary)

Encyclopedia of lies. #bookstagram #simpsons #bart

Допис, поширений Simpsons Library (@simpsonslibrary)

Let's go home #bookstagram #home #thesimpsons

Допис, поширений Simpsons Library (@simpsonslibrary)

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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