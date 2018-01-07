Що читають персонажі "Сімпсонів": цікава підбірка

Автори легендарних "Сімпсонів" чого лише не дають почитати своїм героям – на екрані можна побачити і детективи Агати Крісті, і Камасутру, а то й комікси про саме сімейство.

Кадри з серіалу в одну колекцію Simpsons Library зібрала Кармен Лопес.

Вона уже підібрала більше, ніж 200 моментів з серіалу. Найчастіше у її акаунті можна побачити, що читає Ліза Сімпсон.

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Чтиво Лізи іноді дуже кумедне – це наприклад, поради про те, як схуднути до третього класу чи як розмовляти з п'яним батьком.