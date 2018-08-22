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Що чоловіки і жінки розцінюють як зраду: дослідження

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Що чоловіки і жінки розцінюють як зраду
Що чоловіки і жінки розцінюють як зраду / xvatit.com.ua

Виявляється, для чоловіків і жінок слово "зрада" має кардинально різний зміст. Подружні зради зовсім не обмежуються сексуальними контактами з сторонніми людьми.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного австралійським сайтом знайомств, передає Ukrhealth.

Більш, ніж половина чоловіків і жінок назвали зрадою емоційну прихильність до своєї половини до іншої людини як найвищу форму невірності.

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Понад 40% респондентів вважають, що відправлення своїх фото в оголеному вигляді кому-небудь ще, крім свого партнера, вже є формою зради.

Стільки ж опитаних вважають зрадою відправлення текстових повідомлень еротичного змісту. 

А от збереження нормальних відносин з колишнім партнером не розцінюються як зрада, окрім того, велике значення має їх інтенсивність.

Кожен третій респондент зізнався, що якщо ваш партнер занадто часто і багато спілкується зі своїм колишнім партнером, то це може вважатися однією з форм зради.

Також кожен третій вважає зрадою розміщення анкети на сайті знайомств, якщо людина перебуває у стійких відносинах.

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Для 20% жінок флірт їхніх чоловіків з якоюсь іншою жінкою вважається зрадою.

А для чоловіків зрадою може бути те, коли партнерка фантазує під час сексу про якогось іншого чоловіка.

Ще 20% жінок назвали зрадою не ділову вечерю в ресторані чоловіка з якоюсь іншою жінкою.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Психологія
Джерело: 24 Канал
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