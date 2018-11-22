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      Що краще запам'ятовує людина – обличчя чи імена

      64 Читать новость на русском
      Що краще запам'ятовує людина
      Що краще запам'ятовує людина / unsplash.com

      Науковці з Йоркського університету за допомогою спеціального тесту перевірили пам'ять людей на обличчя та імена.

      З'ясувалось, що люди можуть погано запам'ятовувати імена, але обличчя запам'ятовують ще гірше, передає Еurek Аlert.

      Під час тестування добровольцям запропонували подивитися фотографії незнайомих людей і прочитати імена під портретами. Після цього науковці перевірили – що саме змогли запам'ятати учасники дослідження.

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      via GIPHY

      У підсумку, добровольці у 73% згадали обличчя і у 85% – імена. Після цього фахівці вирішили ускладнити тест, щоб максимально наблизити його до реального життя – вони додали фотографії одних і тих самих людей, зроблені з різного ракурсу і з різним освітленням.

      Імена ж були написані різними шрифтами. В цьому випадку точність розпізнавання облич склала всього 64%, а імена згадували у 83% випадків.

      via GIPHY

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      Теги: Медицина Здоров'я Психологія дослідження
      Джерело: 24 Канал
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