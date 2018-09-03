Що може врятувати життя українським військовим на передовій: промовисте відео

Українські військові зняли відеоролик, у якому розповідають, від чого може залежати життя людини – життя військовослужбовців, залучених до виконання завдань у рамках ООС, а бо й просто бійців на навчаннях.

Відповідний допис з'явився на офіційній Facebook-сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

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Як наголошують автори, мовиться про засоби захисту, які рятують життя, але тільки у тому випадку, коли вони – на тобі, оскільки, "коли куля потрапляє у бронежилет – можуть зламатися ребра, проте збережеться життя".

"Плита, яка всередині бронежилету, вона насправді витримує кулю АК-47", – розповів військовий, у якого влучили осколки міни.

За його словами, у бронежилетах багато чого застрягає.

"Осколків, куль і так далі. І, в принципі, це рятує життєво важливі органи", – додав військовий із "Закарпатського Легіону" з позивним "Удача".

Має він і особистий досвід – свого часу у нього влучили кулі калібру 5,45 міліметра.