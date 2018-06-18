15:38
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Що можуть "розповісти" руки про стан вашого здоров'я

2295 Читать новость на русском
Що можуть "розповісти" руки про стан вашого здоров'я
Що можуть "розповісти" руки про стан вашого здоров'я / unsplash.com

Навіть незначні зміни на руках як нерівні нігті чи суха шкіра можуть сигналізувати вам, що необхідно звернутись до медиків.

Якщо руки тремтять – це може свідчити про надлишок кофеїну в організмі, передає Сosmo.

Також таку реакцію можуть спричинити і ліки, зокрема, від астми або антидепресанти. А ще це може бути симптомом розладу нервової системи і навіть хвороба Паркінсона.

Читайте також: Які ліки небезпечно вживати з їжею

Якщо шкіра на руках лущиться – організму бракує вітаміну B, який зберігає природну вологу. Варто для його поновлення в організмі їсти арахіс, гриби, тунець і авокадо.

Коли нігті стають слабкими і крихкими – у вас нестача цинку, який сприяє росту і відновлення клітин шкіри. Додайте до раціону паростки пшениці, горіхи, червоне м'ясо та інше.

via GIPHY

Відчуття сухості і легкого свербежу і креми не допомагають – варто піти до лікаря, адже це може бути симптомом дерматиту. Темна смужка на нігтях може свідчити про ранній стадії меланоми.

Якщо нігті ламкі або незвично пластичні і гнучкі – одна з ознак низького кальцію і нестачі білка у раціоні. Їжте молочні продукти, сардини і шпинат. Пігментація (коричневі плями) на шкірі рук – ознака старіння організму.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зачистки олигархата в Армении: что держат у себя местные олигархи
сьогодні, 15:01 Зачистки олигархата в Армении: что держат у себя местные олигархи
Блог Соцмережі 455
Росія готує "повномасштабну атаку" в Україні, – організатор "вбивства" Бабченка
сьогодні, 14:52 Росія готує "повномасштабну атаку" в Україні, – організатор "вбивства" Бабченка
5115
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Розмитнення авто на "єврономерах": у Раді зробили резонансну заяву
сьогодні, 12:59 Розмитнення авто на "єврономерах": у Раді зробили резонансну заяву
2134
Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
сьогодні, 12:09 Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
Володимир Співаковський 250
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук