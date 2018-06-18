Що можуть "розповісти" руки про стан вашого здоров'я

Навіть незначні зміни на руках як нерівні нігті чи суха шкіра можуть сигналізувати вам, що необхідно звернутись до медиків.

Якщо руки тремтять – це може свідчити про надлишок кофеїну в організмі, передає Сosmo.

Також таку реакцію можуть спричинити і ліки, зокрема, від астми або антидепресанти. А ще це може бути симптомом розладу нервової системи і навіть хвороба Паркінсона.

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Якщо шкіра на руках лущиться – організму бракує вітаміну B, який зберігає природну вологу. Варто для його поновлення в організмі їсти арахіс, гриби, тунець і авокадо.

Коли нігті стають слабкими і крихкими – у вас нестача цинку, який сприяє росту і відновлення клітин шкіри. Додайте до раціону паростки пшениці, горіхи, червоне м'ясо та інше.

Відчуття сухості і легкого свербежу і креми не допомагають – варто піти до лікаря, адже це може бути симптомом дерматиту. Темна смужка на нігтях може свідчити про ранній стадії меланоми.

Якщо нігті ламкі або незвично пластичні і гнучкі – одна з ознак низького кальцію і нестачі білка у раціоні. Їжте молочні продукти, сардини і шпинат. Пігментація (коричневі плями) на шкірі рук – ознака старіння організму.

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