Що насправді означає для України резолюція Європарламенту щодо Азовського моря

Схвалена нещодавно резолюція Європарламенту щодо Азовського моря є символічною заявою, яка в загальних рисах відображає позицію ЄС про те, що краще Росії не мілітаризувати Азовське море та не перешкоджати свободі мореплавства.

Про це у своєму матеріалі на сайті видання "Апостроф" написав експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.

Він додав, що резолюція Європарламенту ж також символічною заявою про те, що, можливо, будуть введені якісь санкції у відповідь на можливе посилення суперечностей та ескалацію.

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"Це не той документ, який допоможе нам вирішити економічні проблеми, які виникають завдяки "діям Росії в акваторії Азовського моря", – зазначив експерт.

Навіть якби цей документ ухвалив не Європейський парламент, а інша, ближча до практичної зовнішньої та безпекової політики інституція Євросоюзу, це мало б що означало. Адже у Брюсселя немає засобів тиску на ситуацію в акваторії Азовського моря, окрім можливих фінансових погроз новими санкціями на адресу Росії,

– пояснив Капітоненко.

Він також висловив переконання, що Кремль не дуже злякається цього документа.

Водночас експерт зазначив, що Україні, як країні, яка в цьому асиметричному конфлікті є слабкою, корисна будь-яка зовнішньополітична підтримка.

Нагадаємо, що 25 жовтня Європарламент схвалив проект резолюції, який передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі.