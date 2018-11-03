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      Що насправді означає для України резолюція Європарламенту щодо Азовського моря

      2081 Читать новость на русском
      Резолюція Європарламенту щодо Азовського моря
      Резолюція Європарламенту щодо Азовського моря / Фото з вільних мереж

      Схвалена нещодавно резолюція Європарламенту щодо Азовського моря є символічною заявою, яка в загальних рисах відображає позицію ЄС про те, що краще Росії не мілітаризувати Азовське море та не перешкоджати свободі мореплавства.

      Про це у своєму матеріалі на сайті видання "Апостроф" написав експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.

      Він додав, що резолюція Європарламенту ж також символічною заявою про те, що, можливо, будуть введені якісь санкції у відповідь на можливе посилення суперечностей та ескалацію.

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      "Це не той документ, який допоможе нам вирішити економічні проблеми, які виникають завдяки "діям Росії в акваторії Азовського моря", – зазначив експерт.

      Навіть якби цей документ ухвалив не Європейський парламент, а інша, ближча до практичної зовнішньої та безпекової політики інституція Євросоюзу, це мало б що означало. Адже у Брюсселя немає засобів тиску на ситуацію в акваторії Азовського моря, окрім можливих фінансових погроз новими санкціями на адресу Росії,
      – пояснив Капітоненко.

      Він також висловив переконання, що Кремль не дуже злякається цього документа.

      Водночас експерт зазначив, що Україні, як країні, яка в цьому асиметричному конфлікті є слабкою, корисна будь-яка зовнішньополітична підтримка.

      Нагадаємо, що 25 жовтня Європарламент схвалив проект резолюції, який передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі.

      конфлікт між україною та росією в азовському морі: хроніка подій
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Європарламент Європа Євросоюз Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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