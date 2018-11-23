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      Що не варто їсти вагітним: поради лікарів

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      Що не можна їсти вагітним
      Що не можна їсти вагітним / lady.tochka.net

      Після радісної новини про те, що Ви чекаєте малюка, виникає купа питань. І одне з перших – як змінити раціон, щоб дитина отримувала виключно корисні компоненти і добре себе почувала?

      Експерти назвали список заборонених і нерекомендованих продуктів для майбутніх мам.

      Читайте також: Про що не варто думати під час вагітності

      Сире м'ясо

      Може містити лістерії. Симптоми: жар, головний біль, болі в шиї, діарея. Лістеріоз небезпечний для вагітних, тому що може спровокувати передчасні пологи або заразити дитину. 

      Сира або недоготовленная риба і морепродукти

      У сирій рибі може бути сальмонела. У США від неї щороку помирає 450 осіб. У дітей і вагітних реакція на сальмонелу може бути дуже непередбачуваною, включаючи страшну діарею і зневоднення.


      Сире м'ясо може бути небезпечним для вагітних

      Деякі види готової риби

      Марлін, великоокий тунець, макрель і акула можуть накопичувати в організмі ртуть, тому під час вагітності їсти їх не варто. Ртуть впливає на нервову систему дитини і може призвести до відставання у розвитку. Краще харчуватися рибою, яка безпечна для вагітних – наприклад, сардиною. Також варто уникати копченої риби.

      Непастеризований сир

      Багато м'яких сирів не піддаються пастеризації, і в них теж бувають лістерії. 

      Вагітні сир
      Вагітним варто уникати непастеризованого сиру

      Сирі яйця

      Головна небезпека сирих яєць в тому, що вони можуть стати джерелом зараження сальмонельозом. 

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування Діти Вагітність і пологи Поради
      Джерело: 24 Канал
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