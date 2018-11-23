Що не варто їсти вагітним: поради лікарів
Після радісної новини про те, що Ви чекаєте малюка, виникає купа питань. І одне з перших – як змінити раціон, щоб дитина отримувала виключно корисні компоненти і добре себе почувала?
Експерти назвали список заборонених і нерекомендованих продуктів для майбутніх мам.
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Сире м'ясо
Може містити лістерії. Симптоми: жар, головний біль, болі в шиї, діарея. Лістеріоз небезпечний для вагітних, тому що може спровокувати передчасні пологи або заразити дитину.
Сира або недоготовленная риба і морепродукти
У сирій рибі може бути сальмонела. У США від неї щороку помирає 450 осіб. У дітей і вагітних реакція на сальмонелу може бути дуже непередбачуваною, включаючи страшну діарею і зневоднення.
Сире м'ясо може бути небезпечним для вагітних
Деякі види готової риби
Марлін, великоокий тунець, макрель і акула можуть накопичувати в організмі ртуть, тому під час вагітності їсти їх не варто. Ртуть впливає на нервову систему дитини і може призвести до відставання у розвитку. Краще харчуватися рибою, яка безпечна для вагітних – наприклад, сардиною. Також варто уникати копченої риби.
Непастеризований сир
Багато м'яких сирів не піддаються пастеризації, і в них теж бувають лістерії.
Вагітним варто уникати непастеризованого сиру
Сирі яйця
Головна небезпека сирих яєць в тому, що вони можуть стати джерелом зараження сальмонельозом.
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