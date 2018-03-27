Що носити влітку: 8 пар трендових сандалів

Зараз погода ще не дозволяє позбавитися від колготок, не кажучи вже про те, щоб перейти на сандалі, але насправді це найкращий час для їх покупки.

Модні експерти порталу Who What Wear не рекомендують купляти літнє взуття у липні, оскільки зараз їх можна вибрати без ажіотажу та навіть із знижками.

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Щоб легше зробити вибір, стилісти визначили основні тренди серед сандалів в 2018 році.

Плетені сандалі

Тренд минулого року перейшов на взуття. Плетені сандалі чудово підійдуть для пляжної прогулянки.

Плетені сандалі

Босоніжки з квадратними носками

Такі сандалі мають невеликий каблук та виражений квадратний носик.

Квадратні носики

Сандалі Goya

Можливо, ви не чули про сандалі Goya, але це взуття з особливим силуетом вже зарекомендувало себе, як тренд 2018 року.

Сандалі Goya

Білі сандалі з ремінцями

Це ще один тренд, який розпочався минулого літа і повертається ще на рік. Загальне правило тут – чим більше ременів, тим краще.

Білі сандалі з ремінцями

Босоніжки на один палець

Такі сандалі можуть бути у різних варіантах, але з однією особливістю – кільцем на великому пальці.

Сандалі на один палець

"Татусеві" сандалі

Тепер у моді комфорт.

"Татусеві" сандалі

Пастельні сандалі

Це однозначно рік пастелі, і тенденція до цього кольору поширюється на все, зокрема, на сандалі.

Пастельні сандалі

Сандалі з декоративною застібкою

Якщо йдеться про модні босоніжки цього літа, то це взуття з великою застібкою або оригінальною п'ятою.