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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах

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Як поєднати блакитний та жовтий: ідеї у фото
Як поєднати блакитний та жовтий: ідеї у фото / Рinterest

Якщо ви досі у роздумах, що одягнути до Дня Прапора України та Дня Незалежності – перегляньте добірку стильних street-style образів.

Контрастне поєднання блакитного та жовтого до вподоби модницям з усього світу. Акцент можна зробити на верхньому одязі чи на взутті.

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До слова, жовтий колір визнали наймоднішим влітку 2018, його обирали чимало знаменитостей, зокрема, Амаль Клуні та Меган Маркл. А пудровий голубий – один з основних відтінків колекцій осінь-зима 18.

Усі фото з порталу Рinterest

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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