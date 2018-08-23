Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
Якщо ви досі у роздумах, що одягнути до Дня Прапора України та Дня Незалежності – перегляньте добірку стильних street-style образів.
Контрастне поєднання блакитного та жовтого до вподоби модницям з усього світу. Акцент можна зробити на верхньому одязі чи на взутті.
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До слова, жовтий колір визнали наймоднішим влітку 2018, його обирали чимало знаменитостей, зокрема, Амаль Клуні та Меган Маркл. А пудровий голубий – один з основних відтінків колекцій осінь-зима 18.
Усі фото з порталу Рinterest
Джерело: 24 Канал
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