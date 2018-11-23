Що означає колір жовтка яйця

Якщо серед решти яєць трапилось з білим жовтком – не варто панікувати, воно абсолютно їстівне. У яйцях варто звертати увагу на інші деталі.

Фахівці наголошують, що важливо перевіряти термін зберігання та уважно розглядати продукт перед купівлею, передає Мy recipes.

Але якщо під час використання яєць ви помітили на жовтку червону плямку, дивну білу смужку чи не однотонний колір жовтка (особливо, якщо він занадто світлий) – не варто панікувати.

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Світлий жовток – це цілком природно, а його колір залежить від корму, який їдять курчата. У різних країнах світу жовток яєць може істотно відрізнятися за кольором. У США, наприклад, курчат підгодовують жовтою кукурудзою, а пігменти з рослини проникають у яйця, тому і "серце" яцйя частіше більш насиченого відтінку.

Якщо ж птицю годувати зерновими культурами білого кольору – він буде бліднішим. Деякі американські фермери додають до раціону курчат моркву чи люцерну, щоб колір був темнішим.

У багатьох країнах Африки кури переважно їдять злакову культуру сорго із менш жовтою пігментацією, тому і жовтки тут теж будуть світлішими або зовсім білими.

У Південній Америці можна помітити рожеві, помаранчеві або червонясті жовтки – тут птицю годують червоним насінням аннатто.

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