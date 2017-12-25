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Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї

13:00, сьогодні 527 Читать новость на русском
Що подарувати дівчині на Новий рік
Що подарувати дівчині на Новий рік / 24 Канал

Не відкладайте підготовку подарунків для своєї половинки на останній день. Щоб не метушитися і обрати ідеальний презент – читайте нашу добірку, що подарувати дівчині на Новий рік.

Що подарувати дівчині на Новий рік

Ми склали список ідей, що подарувати дівчині на Новий 2018 рік. І перш, ніж обрати для коханої презент, пригадайте її захоплення, хобі, те, що найбільше її тішить. А може вона уже казала, що давно мріє про якусь річ?

Ви можете обрати щось з нашого списку або ж скомбінувати кілька варіантів.

Читайте також: Як зустріти Новий рік Собаки 2018: правила феншуй

Б’юті техніка

Якщо ваша половинка усі косметичні процедури робить самостійно, то б’юті гаджети точно їй сподобають. Сучасні високотехнологічні пристрої не лише заощаджують час, вони ще й здатні перетворити буденні ритуали краси на догляд, як у салоні краси.

Один з варіантів таких б’юті гаджетів – плойка-машинка, яка автоматично затягує пасмо волосся і через кілька секунд формує ідеальний локон.

Дивіться відео, як працює плойка-машинка:

Також можна придбати набір для апаратного манікюру, у який входять декілька насадок, які відрізняються різною формою і структурою поверхонь.

Набір для апаратного манікюру

Ще один популярний б’юті винахід – електрична щітка для очищення шкіри обличчя. Пристрій глибокого та водночас делікатно змиває залишки косметики та інші види забруднення.

Щітка для очищення обличчя

Книги

На перший погляд книга може здатися банальною ідеєю на подарунок. Однак зараз на українському ринку такий великий вибір книг знаменитих авторів з чудовим перекладом та стильною обкладинкою, що їх точно несоромно вручити як подарунок.

Чудовим подарунком на Новий рік стане атмосферна "Маленька книга хюґе. Як жити добре по-данськи". Вона точно додасть святкового настрою коханій дівчині.

"Маленька книга хюґе. Як жити добре по-данськи"

Якщо ваша половинка стежить за своїм тілом, веде здоровий спосіб життя – підбирайте їй книгу на таку тематику. Один з варіантів – "Книга про тіло" голлівудської актриси Камерон Діаз та дієтолога Сандри Барк. Авторки цікаво розповідають, як залишатися здоровою, привабливою та енергійною у будь-якому віці.

"Книга про тіло"

Також можна подарувати біографію людини, якою захоплюється ваша дівчина. Ці книги розповідають історії успіху, що справді надихають.

Якщо дівчина захоплюється кулінарією, тоді сміло даруйте книги з рецептами різних країн світу чи секретами приготування страв від знаних шеф-кухарів.

"Як стати кращим кухарем"

Рукоділля і хобі

Якщо ваша половинка дуже творча, то і ідей для подарунку на Новий рік – маса. Наприклад, можна подарувати коханій набір для творчості чи сертифікат на майстер-клас.

Або ж подаруйте їй картину, яку вона зможе сама намалювати. Це спеціальні полотна з номерами, які треба розфарбувати певним кольором. Номер кольору вказано на полотні картини і на баночках з фарбами. З таким набором будь-хто зможе відчути себе художником.

Картина за номерами

Піжама

Тут є два варіанти: або обирайте звабливу шовково-мереживну піжаму для дівчини-спокусниці, або ж подаруйте теплий та затишний одяг для сну. Вибір залежить від смаків та характеру вашої половинки.

Якщо ви схиляєтесь до другого варіанту (до слова, тепла піжама зараз у тренді), то українські бренди пропонують безліч варіантів різних фасонів та принтів. У рік Жовтого Собаки можна вибрати піжаму у теплих тонах чи із зображенням цієї милої тваринки.

Піжама

Емоції

Враження, які переживете удвох, назавжди залишаться яскравим спогадом, а також додадуть "вогню" у ваші стосунки. Подаруйте дівчині сертифікат чи квиток на заняття, яке ви зможете зробити разом, наприклад, візьміть урок верхової їзди, промчіться на картингу чи пройдіть якийсь квест.

Якщо хочете спокійніший варіант – сходіть на антистресовий чи тайський масаж на двох.

Прогулянка на конях

Автор: Олена Левчук
Теги: Новини України LifeStyle Новорічні свята Мода Поради
Джерело: 24 Канал
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