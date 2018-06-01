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Що потрібно їсти жінкам для покращення сексуального життя

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Що потрібно їсти для покращення сексуального життя
Що потрібно їсти для покращення сексуального життя / unsplash.com

Стан органів малого таза у жінок безпосередньо впливає на їхнє сексуальне життя та самопочуття. Тож важливо звертати увагу і на те, які продукти будуть корисними для здоров'я цих органів.

Про це розповіла дієтолог Емі Морісс, передає Uagolos.

Для організму жінки важливими є продукти, які містяться омега-3 ненасичені жирні кислоти. Тож варто споживати жирну рибу, волоські горіхи, насіння льону та авокадо.

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Окрім того, варто їсти банани, які мають багато магнію. Цей елемент необхідний для роботи нервових і м'язових тканин, що буде хорошою профілактикою при нетриманні. Ще один цінний вітамін для жінок це вітамін D, тож необхідно гуляти на сонці.

Ці всі продукти не лише сприятливо вплинуть на органи малого таза, але й загалом будуть корисними для всього організму. Зокрема, продукти з омега-3 ненасиченими кислотами є профілактикою інфаркту.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Секс Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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