Що приготувати на вечерю з курки: рецепти простих і смачних страв

Що приготувати на вечерю з курки? Рецептів простих та швидких страв існує безліч! Вони ідеально підійдуть для тих, хто не хоче після робочого дня довго стояти біля кухні, а також для тих, хто слідкує за своєю фігурою.

Рецепти страв з курки дуже доступні – ви зможете придбати м'ясо в будь-якому магазині, а ціни бюджетні. Біле м'ясо птиці практично не містить жиру, а отже ідеально підійде для тих, хто дотримується правильного харчування. Єдиний недолік – м'ясо може вийти сухим. Але з цим дуже легко впоратись! Покладіть курку у підсолену воду на кілька годин до готування – і у вас вийде дуже ніжне та соковите м'ясо.

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Ми пропонуємо кілька варіантів вечері з куркою – обирайте, готуйте і насолоджуйтесь!

Що приготувати на вечерю з курки: рецепти

Куряче філе, запечене в соусі песто



Що приготувати на вечерю з курки – рецепт курячого філе з песто

Час приготування: 30 хвилин

Кількість порцій: 6

Інгредієнти:

- 4 великих філе курячої грудки;

- 125 г сиру моцарела;

- сіль, мелений чорний перець.

Інгредієнти для соусу:

- 2 великих пучка зеленого базиліка;

- 100 мл оливкової олії;

- 2 ст. л. тертого пармезану;

- 1 ст. л. кедрових горіхів;

- 1 зубчик часнику;

- сіль, перець за смаком.

Рецепт приготування курячого філе з соусом песто на вечерю:

1. Наріжте базилік і покладіть в чашу блендера. Очистіть часник і додайте в блендер разом з кедровими горіхами і дрібкою солі. Влийте олію і подрібніть суміш. Додайте тертий пармезан і знову перебийте соус в блендері.

2. Розігрійте духовку до 190°С. Розріжте кожне філе уздовж на 3 частини. Змастіть олією форму для запікання. Розподіліть на дно половину соусу песто. На соус викладіть куряче філе і полийте соусом.

3. Накрийте форму двома шарами фольги і поставте в духовку. Запікайте 25 хвилин. Розкришіть моцарелу або натріть на крупній тертці. Зніміть фольгу і посипте страву сиром. Поставте ще на 5 хвилин в духовку, щоб сир розплавився. Замість моцарели ви можете використовувати адигейський сир або не дуже солону фету.

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Курячі стегенця з гострим перцем і медом



Що приготувати на вечерю з курки – рецепт курячих стегенець з медом

Час приготування: 30 хвилин

Кількість порцій: 4

Інгредієнти:

- 8 курячих стегенець без кісток і шкіри

- 2 ст. л. часникового порошку (або просто подрібленого часнику)

- 2 ч. л. пластівців чилі

- 1 ч. л. меленої зіри

- 1 ч. л. меленої солодкої паприки

- 6 ст. л. меду

- 2 ч. л. яблучного оцту

- сіль, перець та олія.

Рецепт приготування курячих стегенець з гострим перцем і медом на вечерю:

1. Змішайте часниковий порошок (або подріблений часник), пластівці чилі, зіру, паприку і приблизно 1 ч. л. солі. Покладіть суміш спецій в пакет. Туди ж покладіть стегенця, закрутіть пакет і потрясіть – щоб м'ясо покрилося спеціями з усіх боків.

2. Змастіть деко олією, викладіть стегенця та поставте в розігріту до 230°С духовку, бажано з включеним грилем. Готуйте, перевернувши 1 раз, по 5 хвилин з кожного боку.

3. Змішайте оцет і мед до однорідності. Дістаньте деко з духовки і пензликом змастіть стегенця половиною медово-оцтової суміші. Поверніть деко в духовку на 1-2 хвилини. Потім переверніть стегенця і змастіть їх залишками медово-оцтової суміші. Знову поставте в духовку до готовності, приблизно на 3 хвилини. Подавайте стегенця гарячими з гарніром або салатом із свіжих овочів.

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Куряче філе, запечене в беконі



Що приготувати на вечерю з курки – рецепт курячого філе з беконом

Час приготування: 1 година

Кількість порцій: 5-6

Інгредієнти:

- 1 кг курячого філе;

- 20 смужок бекону;

- 2 ст. л гірчиці зернами;

- 2 ст. л меду;

- 4 ст. л. соку лимона.

Рецепт приготування курячого філе з беконом на вечерю:

1. Духовку розігрійте до 200°С. Куряче філе обсушіть, нарізати смужками товщиною 1,5-2 см завдовжки 7-8 см. Кожен шматочок загорніть в бекон і викладіть в деко в один шар.

2. В окремій чашці змішайте гірчицю, мед і лимонний сік. Перемішайте і змастіть курку маринадом. Запікайте в духовці 20-30 хвилин до повної готовності. Коли бекон підрум'яниться, вийміть деко з духовки і розкладіть рулетики по тарілках.

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Куряче філе в лимонному соусі з каперсами



Що приготувати на вечерю з курки – рецепт курячого філе в лимонному соусі

Час приготування: 15-20 хвилин

Кількість порцій: 4

Інгредієнти:

- 4 великих філе курячої грудки

- 1 маленький лимон

- 1 ст. л. каперсів

- 2/3 склянки курячого бульйону

- 1/3 склянки борошна

- 1 ст. л. вершкового масла

- 2 ст. л. оливкової олії

- 3-4 гілочки петрушки

- сіль, мелений чорний перець.

Рецепт приготування курячого філе в лимонному соусі з каперсами на вечерю:

1. Всипте борошно з сіллю і перцем в поліетиленовий пакет. Покладіть шматки філе в цю суміш, потрясіть, вийміть філе. У сковороді з товстим дном розігрійте оливкову олію, покладіть філе, смажте на середньому вогні до рум'яної скоринки, приблизно по 4 хвилини з кожного боку. Покладіть готові шматки на тарілки, накрийте фольгою (щоб вони швидко не охололи).

2. Зніміть з лимона трохи цедри. Вичавіть з лимона сік. Петрушку і приблизно 1/3 каперсів дуже дрібно наріжте.

3. У сковороду, де смажилася курка, влийте бульйон і лимонний сік, додайте цедру. Готуйте на середньому вогні поки соус не загусне (3-4 хвилини).

4. Додайте каперси (подрібнені й цілі) і петрушку. Готуйте ще приблизно хвилину. Зніміть з вогню, покладіть вершкове масло і перемішайте. Як тільки масло розтане, полийте соусом готові шматочки курки і подавайте.