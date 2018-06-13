Що робити, якщо болить живіт

Коли болить живіт, часто люди сподіваються, що це пройде за кілька хвилин. Та й важко визначити – через що виникло дискомфортне відчуття.

Біль у животі може свідчити про серйозні захворювання не лише шлунково-кишкового тракту або ж про неправильне харчування. Біль у животі може бути різним – колоти, спазмувати, різати, передає Lifehacker.

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І цей біль можуть провокувати не лише харчові продукти, це може віддавати біль від нирок, сечового міхура, внутрішніх статевих органів та інше.

Що робити, коли є закреп? Коли у вас закреп, то це, найімовірніше, порушення роботи кишечника. Спровокувати закреп можуть: чорний чай і кава, алкоголь, хліб та випічка, дріжджі, цукор, рафіноване борошно та інше.

Аби позбутись закрепів без вживання препаратів – пийте більше води, їжте якомога більше овочів і фруктів, додайте в раціон жири, більше рухайтеся.

Дієтологи рекомендують їсти такі продукти: шпинат, горошок, банани, капусту, насіння льону, мед, груші, спаржу, чорнослив, вівсянку, персики та абрикоси, волоські і кедрові горіхи, мигдаль та інше.

Що робити, коли є діарея? Найчастіше рідкий стілець супроводжує різноманітні кишкові розлади, зокрема, інфекцію та отруєння. Варто пити багато води та прийняти ентеросорбенти, зокрема, активоване вугілля чи його аналоги та звернутись до лікаря.

Що робити, коли є нудота та блювання? Найчастіше такі симптоми виникають при отруєннях і кишкових інфекціях. Потрібно багато пити води та преребувати на свіжому повітрі.

В жодному випадку не лягайте, також можна зробити холодний компрес, випити ромашковий чи м'ятний чай, з'їсти шматочок імбиру. Не пийте газовані напої та не їжте важку їжу. Також можна випити ентеросорбенти.

Що робити, коли є здуття? Здуття або нудота може бути симптомом диспепсії – нетравлення. Воно пройде само собою, але краще не їсти продуктів та страв, які викликають здуття. Зокрема, це капуста, перець та бобові.

Що робити, коли є ознаки гострого живота? Якщо ви помітили такі симптоми, як сильний біль в будь-якому районі живота, холодний піт, блювоту кров'ю, чорний стілець чи стілець з кров'ю – терміново викликайте "швидку".

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