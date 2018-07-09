Вушна сірка є важливою речовиною для очищення й змащення слухових каналів. Вона захищає внутрішнє вухо від пилу, бруду та комах.

Окрім того, сірка має протигрибкові та антибактеріальні властивості. Про це розповів лор Сан Сункаранені, передає ВВС.

"Коли все в нормі, шкіра з барабанної перетинки виходить вушним каналом через маленький ескалатор, повільно мігруючи назовні каналу – цей процес, зазвичай, виштовхує і сірку", – зазначив Сан Сункаранені

Читайте також: Чому небезпечно розігрівати рис: медики здивували поясненням

Зі слів лора, сірку можна легко видалити з вух вдома, але деякі маніпуляції можуть завдати шкоди здоров'ю слуху.

Що робити, якщо сірка забила вухо?

Часто люди вокристовують ватні палички, але дарма. На жаль, дехто використовує їх, коли цього робити не варто. Адже є люди, які страждають від пробок через вузький канал або інфекцію,

– зазначив він.

Сан Сункаранені пояснив, що це може спричинити втрату слуху і дискомфорт через відчуття тиску.

Зокрема, популярні ватні палички можуть запхати сірку ще глибше і утворити у вусі пробку. Самотужки вдома можна пом'якшити сірку чимось на зразок крапель оливкової олії, або ж розчинити її чимось сильнішим, наприклад, бікарбонатом натрію або перекисом водню.

Але найкраще з такими проблемами звертатись до медиків.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.