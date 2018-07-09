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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Що робити, якщо сірка забила вухо

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Що робити, якщо сірка забила вухо
Що робити, якщо сірка забила вухо / unsplash.com

Вушна сірка є важливою речовиною для очищення й змащення слухових каналів. Вона захищає внутрішнє вухо від пилу, бруду та комах.

Окрім того, сірка має протигрибкові та антибактеріальні властивості. Про це розповів лор Сан Сункаранені, передає ВВС.

"Коли все в нормі, шкіра з барабанної перетинки виходить вушним каналом через маленький ескалатор, повільно мігруючи назовні каналу – цей процес, зазвичай, виштовхує і сірку", – зазначив Сан Сункаранені

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Зі слів лора, сірку можна легко видалити з вух вдома, але деякі маніпуляції можуть завдати шкоди здоров'ю слуху.

Що робити, якщо сірка забила вухо?

Часто люди вокристовують ватні палички, але дарма. На жаль, дехто використовує їх, коли цього робити не варто. Адже є люди, які страждають від пробок через вузький канал або інфекцію,
– зазначив він.

via GIPHY

Сан Сункаранені пояснив, що це може спричинити втрату слуху і дискомфорт через відчуття тиску.

Зокрема, популярні ватні палички можуть запхати сірку ще глибше і утворити у вусі пробку. Самотужки вдома можна пом'якшити сірку чимось на зразок крапель оливкової олії, або ж розчинити її чимось сильнішим, наприклад, бікарбонатом натрію або перекисом водню.

Але найкраще з такими проблемами звертатись до медиків.

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Теги: Народна медицина Лікування Здоров'я Гігієна
Джерело: 24 Канал
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