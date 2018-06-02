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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Що робити з надмірною пітливістю: топ-5 порад

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Як впоратися з підвищеною пітливістю
Як впоратися з підвищеною пітливістю / keywordsuggest.org

Якщо вам надокучає підвищене потовиділення, кілька простих порад допоможуть привести організм в порядок та усунути незручний стан.

1. Зайва пітливість може бути ознакою діабету або гіпоглікемії (знижений рівень цукру у крові). Тож варто перевірити рівень цукру, передає Сosmo.

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2. Варто відмовся від прянощів. Адже вони підвищують температуру тіла, через що організм виробляє більше поту, аби нормалізувати баланс.

via GIPHY

3. Окрім того, ендокринологи рекомендують перевірити гормон гіпертиреоз, через який може виникати надмірне потовиділення.

4. Також у рясній пітливості можуть бути винні ліки – антибіотики і таблетки, які знижують артеріальний тиск. Також такий ефект можуть спричинити біологічно активні добавки.

5. І якщо справді хочете зменшити виділення поту – пийте менше кави і зменште вживання алкоголю. Саме через них також може виникати посилене потовиділення.

Алкоголь, зокрема, прискорює серцевий ритм та розширює кровоносні судини, а оскільки біля поверхні шкіри стає більше крові, це теж стимулює організм до підвищеної пітливості.

via GIPHY

До слова, дерматолог розповіла, як зменшити надмірну пітливість за допомогою простих речей.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Лікування
Джерело: 24 Канал
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