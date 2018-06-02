Що робити з надмірною пітливістю: топ-5 порад

Якщо вам надокучає підвищене потовиділення, кілька простих порад допоможуть привести організм в порядок та усунути незручний стан.

1. Зайва пітливість може бути ознакою діабету або гіпоглікемії (знижений рівень цукру у крові). Тож варто перевірити рівень цукру, передає Сosmo.

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2. Варто відмовся від прянощів. Адже вони підвищують температуру тіла, через що організм виробляє більше поту, аби нормалізувати баланс.

3. Окрім того, ендокринологи рекомендують перевірити гормон гіпертиреоз, через який може виникати надмірне потовиділення.

4. Також у рясній пітливості можуть бути винні ліки – антибіотики і таблетки, які знижують артеріальний тиск. Також такий ефект можуть спричинити біологічно активні добавки.

5. І якщо справді хочете зменшити виділення поту – пийте менше кави і зменште вживання алкоголю. Саме через них також може виникати посилене потовиділення.

Алкоголь, зокрема, прискорює серцевий ритм та розширює кровоносні судини, а оскільки біля поверхні шкіри стає більше крові, це теж стимулює організм до підвищеної пітливості.

До слова, дерматолог розповіла, як зменшити надмірну пітливість за допомогою простих речей.