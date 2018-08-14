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Що станеться, якщо їсти по два яйця щодня

1400 Читать новость на русском
Яйця
Яйця / filippo-ongaro.it

З'їдати по два курячих яйця щодня надзвичайно корисно для організму, якщо у вас відсутні протипоказання.

Зі слів науковців, при споживанні двох курячих яєць на день організм отримає необхідну кількість холіну, передає Мedikforum.

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Це речовина, яка є необхідною для нормальної активності фосфоліпідів, що забезпечують комунікацію клітин головного мозку. Дефіцит холіну впливає на зниження пам'яті.

Холін допомагає знизити ризик розвитку онкологічних захворювань майже на 18 відсотків. 

Курячі яйця також містять комплекс вітамінів групи B, важливих для здоров'я шкіри, нігтів, волосся та нервової системи.

Холестерин з яєць не шкідливий

Холестерин з яєць не шкідливий

Окрім того, споживання яєць сприяє утворенню червоних кров'яних тілець у вагітних та захищає від затримки розумового розвитку малюка.

Холестерин з яєць не шкідливий – він збалансований фосфатидами та омега-3 кислотами, які знижують рівень жирових з'єднань тригліцеридів. А це, відповідно, сприяє зниженню ризику серцево-судинних захворювань. 

Лютеїн допомагає підтримувати здоровий стан органів системи зору.

Фахівці додають, що завдяки амінокислотам і білку курячі яйця допомагають сповільнювати процес старіння. А ще споживання яєць сприяє зникненню пігментних плям і навіть – розгладжує зморшки.

Споживання курячих яєць допомагає сповільнювати процес старіння

Споживання курячих яєць допомагає сповільнювати процес старіння

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Довголіття Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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