Що станеться, якщо їсти яблука щодня

Сезон яблук в Україні стартував. Доступний дієтичний фрукт ще й має неймовірно багато корисних властивостей. Вони зміцнюють серцево-судинну систему, нормалізують роботу нервової та стабілізують функціонування м'язової систем, покращують травлення та зміцнюють імунітет.

1. Яблука чудово нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту, передає Мarie Сlaire.

На 80% фрукт складається з води, а на 20% – з клітковини, яка покращує травлення і зменшує ризик розвитку кишкових розладів.

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2. Завдяки пектину яблука знижують холестерин, надлишок якого призводить до утворення бляшок, а це порушує кровообіг, що може призвести до інсульту, серцевого нападу, ішемічної хвороби, інфаркту міокарда, стенокардії та багато інших хвороб серця.

3. А ще пектин допомагає вивести токсичні речовини, зокрема, свинець, миш'як, ртуть.

4. Флавоніди і поліфеноли, які є в яблуках, мають протипухлинний ефект ─ пов'язують небезпечні вільні радикали, одну з головних причин неконтрольованих клітинних змін.

5. Ці фрукти завдяки вітаміну С підвищують імунітет та захищають бронхо-легеневу систему, зокрема, знижують ризик астматичних захворювань.

6. Яблука заповнюють дефіцит заліза, втамовують голод та запобігають перетворення вуглеводів в жири, сприяючи схудненню.

7. Пектини, якими насичена яблучна м'якоть, мають бактерицидну властивість, тож допомагають "чистити" зуби, а тверда шкірка масажує і зміцнює ясна, стимулюючи внутрішній кровообіг.

8. А ще яблука ─ це унікальний комплекс вітамінів і мінералів. Крім вітаміну C в них ви знайдете вітаміни A, К, Е і групи В, багато мікроелементів (мідь, цинк, хром, залізо, йод, фтор, селен тощо) і макроелементів (магній, кальцій, фосфор , калій, хлор, сірку).

9. Популярні фрукти також допомагають печінці – хлорогенова кислота виводить з організму щавлеву кислоту (не органічною її форми, а проміжного продукту метаболізму, який в надмірних кількостях може викликати порушення роботи нирок і сечовивідних шляхів).

10. Окрім того, яблука знімають стрес, заспокоїть і допомагають заснути. До слова, 100 грамів яблука містить лише 52 калорії.

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