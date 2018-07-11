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Що станеться, якщо з'їсти забагато шоколаду: приголомшливі наслідки

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Що станеться, якщо з'їсти забагато шоколаду
Що станеться, якщо з'їсти забагато шоколаду / whattocook.info

Лікар Рід Колдвелл розповів, наскільки страшні наслідки для здоров'я може мати "передозування" улюбленими ласощами.

Як передає Popular Science, лікар-реаніматолог з Нью-Йоркського університету запевняє, що досі існує токсична доза шоколаду, яка справді може навіть призвести до смерті.

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"Однак ви швидше потрапите в лікарню з розладом шлунка, ніж з передозуванням шоколаду", – пояснив Рід Колдвелл.

Він додав, що небезпека шоколаду полягає у речовині теобромін, яка міститься у какао-бобах. Ця речовина є алкалоїдом рослинного походження з гіркуватим смаком. В організмі людини теобромін діє як м'який стимулюючий засіб, за ефектом нагадує кофеїн.

Какао-боби містять речовину теобромін, яка може бути токсичною, якщо з'їсти забагато шоколаду

Какао-боби містять речовину теобромін, яка може бути токсичною, якщо з'їсти забагато шоколаду

Речовина має сечогінний ефект та розширює судини, через це знижується тиск. У Національному інституті охорони здоров'я США зазначають, що теобромін  перетинає гематоенцефалічний бар'єр – шар капілярів, який пропускає у мозок корисні речовини, але відфільтровує токсини і шкідливі мікроорганізми. 

Через проникання через бар'єр теобромін впливає на настрій, як і кофеїн. Але у великих кількостях теобромін може бути токсичним для організму.

Зокрема, після переїдання шоколаду розлади шлунково-кишкового тракту призводить до прискореноого серцебиття, зникає апетит, спостерігається рясне потовиділення, тремтіння і сильний головний біль.

via GIPHY

Хоча це дуже малоймовірно, але через вплив на серцево-судинну систему велика доза теоброміну може стати смертельною.

Зазвичай, від поїдання смертельної дози шоколаду "рятує" розлад шлунка і блювота, які не дадуть з'їсти більше.

Скільки теоброміну містить різний шоколад:
- молочний має близько 2,4 мг на 1 г шоколаду;
- гіркий – 5,5 мг на 1 г шоколаду.

Токсична доза теоброміну для людини становить 1 000 мг на 1 кг ваги. Тобто людині вагою у 75 кг потрібно з'їсти 75 г теоброміну (приблизно 711 батончиків молочного шоколаду вагою по 43 г), щоб це спричинило летальний випадок.

via GIPHY

А ось для собак токсична доза солодкого становить набагато менше – 100-500 мг на 1 кг ваги. Тож пильно стежте, аби домашні улюбленці не їли шоколаду.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя LifeStyle Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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