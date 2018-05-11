Що таке фаббінг і чим він загрожує здоров'ю

Звичку постійно відволікатися на смартфон під час спілкування з друзями та колегами тепер називають фаббінгом – такий собі психологічний страх залишитися без електронного ґаджета та мережі.

Психологи наголошують – фаббінг дуже небезпечний. Зокрема, така поведінка демонструє зневажливе ставлення та байдужість до співрозмовника, надаючи перевагу смартфону, передає Gorabbit.

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Британські науковці провели експеримент, у якому групі людей показали три відеоролики з прикладами фаббінгу. У першому була зображена сцена з обурливим фаббінгом, у другому – фаббінг зі слабким проявом, у третьому – люди спілкувалися без перешкод.

Після перегляду роликів кожному учаснику дослідження запропонували поставити себе на місце людини, яку ігнорував співрозмовник у відео. Вони відзначили, що були б менше задоволені спілкуванням з людиною, яка їх ігнорує і не слухає.

Фаббінг – звичка постійно відволікатися на смартфон під час спілкування з друзями

Дослідники зазначають, що близько 17% власників мобільних пристроїв постійно перевіряють свої ґаджети.

Основні ознаки фаббінгу

Під час їжі людина не може відірватися від ґаджета, тримає смартфон у руці під час ходи. Також про фаббінг свідчить моментальна реакція власника на звукові сповіщення під час бесіди та постійне перегортання вже побаченого у мережі.

Під час відпочинку на природі, на вечірці та інших заходах людина більшу частину часу проводить в гаджеті – це теж ознака фаббінгу.

У людей, чиї друзі та родичі схильні до фаббінгу, рівні стресу і депресії підвищені. Окрім того, люди часто стають жертвами фаббінгу, щоб відчути себе потрібними. Психологи радять не мовчати і робити зауваження своїм співрозмовникам, присоромити їх.

Люди часто стають жертвами фаббінгу, щоб відчути себе потрібними