20:13
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Що таке фаббінг і чим він загрожує здоров'ю

1598 Читать новость на русском
Чим фаббінг загрожує здоров'ю
Чим фаббінг загрожує здоров'ю / focus.ua

Звичку постійно відволікатися на смартфон під час спілкування з друзями та колегами тепер називають фаббінгом – такий собі психологічний страх залишитися без електронного ґаджета та мережі.

Психологи наголошують – фаббінг дуже небезпечний. Зокрема, така поведінка демонструє зневажливе ставлення та байдужість до співрозмовника, надаючи перевагу смартфону, передає Gorabbit.

Читайте також: Кількість хворих на одну з найдивніших фобій XXI століття зростає

Британські науковці провели експеримент, у якому групі людей показали три відеоролики з прикладами фаббінгу. У першому була зображена сцена з обурливим фаббінгом, у другому – фаббінг зі слабким проявом, у третьому – люди спілкувалися без перешкод.

Після перегляду роликів кожному учаснику дослідження запропонували поставити себе на місце людини, яку ігнорував співрозмовник у відео. Вони відзначили, що були б менше задоволені спілкуванням з людиною, яка їх ігнорує і не слухає.

Фаббінг – звичка постійно відволікатися на смартфон під час спілкування з друзями

Фаббінг – звичка постійно відволікатися на смартфон під час спілкування з друзями

Дослідники зазначають, що близько 17% власників мобільних пристроїв постійно перевіряють свої ґаджети.

Основні ознаки фаббінгу

Під час їжі людина не може відірватися від ґаджета, тримає смартфон у руці під час ходи. Також про фаббінг свідчить моментальна реакція власника на звукові сповіщення під час бесіди та постійне перегортання вже побаченого у мережі.

Під час відпочинку на природі, на вечірці та інших заходах людина більшу частину часу проводить в гаджеті – це теж ознака фаббінгу.

У людей, чиї друзі та родичі схильні до фаббінгу, рівні стресу і депресії підвищені. Окрім того, люди часто стають жертвами фаббінгу, щоб відчути себе потрібними. Психологи радять не мовчати і робити зауваження своїм співрозмовникам, присоромити їх. 

Люди часто стають жертвами фаббінгу, щоб відчути себе потрібними

Люди часто стають жертвами фаббінгу, щоб відчути себе потрібними

Теги: Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 53
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 267
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1861
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1139
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 463
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук