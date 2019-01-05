16:01
5 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Медведус сплятус. Дипломатичний наркотрафік на Росії
      Вєсті Кремля
      14:30, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Прихований "талант" Ляшка. Провальний стартап комуністів
      Вєсті.UA
      17:30, 4 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Діти
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Що таке реджіо-педагогіка і чим вона корисна для дітей

      374 Читать новость на русском
      Що таке реджіо-педагогіка і чим вона корисна для дітей
      / https://www.casafacile.it

      Під терміном "реджіо-педагогіка" мають на увазі концепцію і практичні методи роботи комунальних дитячих садів в північно-італійському місті Реджо-Емілія. Цей стиль педагогіки група експертів визнала у 1991 році як найкращий метод роботи для дитячих дошкільних установ.

      Директор департаменту дитячої літератури видавництва "Ранок" Наталія Коваль розповіла про власні відчуття та враження від реджіо-педагогіки, пише WOMO.

      Читайте також: Комаровський пояснив, з якого віку дівчаткам можна носити підбори

      1. Концепція "100 мов дитини"

      Діти можуть виражати, пізнавати світ та створювати щось різними мовами. Завдання батьків – розвивати ці здібності різними мовами, а не відбирати. До прикладу, завдання у зошитах виконуються ручкою чи олівцем, але що робити, якщо дитині не подобається малювати чи з’єднувати? Спробувати інші способи розвитку дитини, до прикладу, вирізати чи складати. Основний принцип у вивченні чогось – дитина повинна почуватися комфортно.

      Якщо дитині не подобається малювати, вивчайте предмети за допомогою вирізання з паперу
      Якщо дитині не подобається малювати, вивчайте предмети за допомогою вирізання з паперу

      2. Свобода і правила

      Реджіо-педагогіка не передбачає сталого розкладу чи фіксованого режиму. Тому спонтанність – один із прийомів організації навчання, яке зможе розвинути дитину. Можна підказувати дитині напрямок, даючи вибір з альтернатив. Також батьки повинні оголошувати правила, про які необхідно домовлятися. До прикладу, правила, як виконати роботу, дійти до спільної думки, як спілкуватися у колективі.

      Найкраще ці правила візуалізувати, тобто намалювати. При виникненні нового правила – старе змінюється. Не забувайте пояснювати дитині, для чого це потрібно це робити і чому.

      3. Креативність

      Спробуйте виконувати звичні способи, наприклад, читати книжку за іншим обставин. Це можна зробити, коли дитина стрибає, бігає, щось складає з іграшок. Або ж можна зібрати усіх членів родини у коло, запалити свічку та розповідати історію. А після читання можна створити свою розповідь. Тому інший принцип реджіо-педагогіки – креативність.

      Відмовтеся від стандартного читання книг дітям
      Відмовтеся від стандартного читання книг дітям

      4. Тематичні бібліотеки

      Це не про велику шафу із книгами, а про можливість вибору дитини. Щоб навчити дитину обирати те, що подобається, потрібно дати їй цю можливість. Доберіть по 3-5 книг на якусь тему чи про якогось персонажа та покладіть на стіл дитини. Батьки повинні не переконувати малюка прочитати книгу, а включити у вибір, підтримати, говорити з нею її ж мовою. Змінюйте набір книг щотижня або щомісяця.

      5. Творчий простір

      Естетичний простір – важлива умова для розвитку дитини. Її мають оточувати краса та колір. Зробіть куточок дитини яскравим, нехай у вільному доступі будуть фарби, альбом для малювання, папір, пластилін та інші творчі інструменти. Саме творчість розвиває внутрішній світ дитини. Можна також спробувати зробити з дитиною власну книгу з малюнками та підписами.

      Організуйте правильний творчий простір
      Організуйте правильний творчий простір

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Поради Здоров'я Діти
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      12 страв на Святвечір
      сьогодні , 15:01 12 страв на Святвечір
      Олена Булан
      Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      сьогодні , 13:00 Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      Іван Яковина 650
      З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      сьогодні , 11:00 З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      Тетяна Острікова 100
      Вибух у Магнітогорську: Росія нападе на Україну, Білорусь чи Кавказ?
      сьогодні , 10:00 Вибух у Магнітогорську: Росія нападе на Україну, Білорусь чи Кавказ?
      Олексій Чибісов 2693
      Пожежа у ТЦ, "Північний потік-2" та світові санкції: чим ще запам'ятався 2018 рік для Росії
      сьогодні , 09:01 Пожежа у ТЦ, "Північний потік-2" та світові санкції: чим ще запам'ятався 2018 рік для Росії
      Віталій Дейнега 333
      Генетики зможуть редагувати ДНК дітей
       19 липня 2018 , 19:18
      Хто приймає більш обдумані рішення – діти чи дорослі: відповідь науковців
       24 липня 2018 , 01:54
      Як відпочивати з малюком на морі: корисні поради
       31 травня 2018 , 11:37
      Як вберегти дитину від хвороб у школі: поради від МОЗ
       24 вересня 2018 , 08:27
      Вчені запропонували оригінальний спосіб лікування дитячих розладів
       6 січня , 14:18
      У якому віці дитині починати вивчати іноземні мови
       8 січня , 08:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук