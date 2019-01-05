Що таке реджіо-педагогіка і чим вона корисна для дітей

Під терміном "реджіо-педагогіка" мають на увазі концепцію і практичні методи роботи комунальних дитячих садів в північно-італійському місті Реджо-Емілія. Цей стиль педагогіки група експертів визнала у 1991 році як найкращий метод роботи для дитячих дошкільних установ.

Директор департаменту дитячої літератури видавництва "Ранок" Наталія Коваль розповіла про власні відчуття та враження від реджіо-педагогіки, пише WOMO.

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1. Концепція "100 мов дитини"

Діти можуть виражати, пізнавати світ та створювати щось різними мовами. Завдання батьків – розвивати ці здібності різними мовами, а не відбирати. До прикладу, завдання у зошитах виконуються ручкою чи олівцем, але що робити, якщо дитині не подобається малювати чи з’єднувати? Спробувати інші способи розвитку дитини, до прикладу, вирізати чи складати. Основний принцип у вивченні чогось – дитина повинна почуватися комфортно.



Якщо дитині не подобається малювати, вивчайте предмети за допомогою вирізання з паперу

2. Свобода і правила

Реджіо-педагогіка не передбачає сталого розкладу чи фіксованого режиму. Тому спонтанність – один із прийомів організації навчання, яке зможе розвинути дитину. Можна підказувати дитині напрямок, даючи вибір з альтернатив. Також батьки повинні оголошувати правила, про які необхідно домовлятися. До прикладу, правила, як виконати роботу, дійти до спільної думки, як спілкуватися у колективі.

Найкраще ці правила візуалізувати, тобто намалювати. При виникненні нового правила – старе змінюється. Не забувайте пояснювати дитині, для чого це потрібно це робити і чому.

3. Креативність

Спробуйте виконувати звичні способи, наприклад, читати книжку за іншим обставин. Це можна зробити, коли дитина стрибає, бігає, щось складає з іграшок. Або ж можна зібрати усіх членів родини у коло, запалити свічку та розповідати історію. А після читання можна створити свою розповідь. Тому інший принцип реджіо-педагогіки – креативність.



Відмовтеся від стандартного читання книг дітям

4. Тематичні бібліотеки

Це не про велику шафу із книгами, а про можливість вибору дитини. Щоб навчити дитину обирати те, що подобається, потрібно дати їй цю можливість. Доберіть по 3-5 книг на якусь тему чи про якогось персонажа та покладіть на стіл дитини. Батьки повинні не переконувати малюка прочитати книгу, а включити у вибір, підтримати, говорити з нею її ж мовою. Змінюйте набір книг щотижня або щомісяця.

5. Творчий простір



Естетичний простір – важлива умова для розвитку дитини. Її мають оточувати краса та колір. Зробіть куточок дитини яскравим, нехай у вільному доступі будуть фарби, альбом для малювання, папір, пластилін та інші творчі інструменти. Саме творчість розвиває внутрішній світ дитини. Можна також спробувати зробити з дитиною власну книгу з малюнками та підписами.



Організуйте правильний творчий простір

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