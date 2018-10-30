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      Що таке резус-конфлікт між матір'ю та плодом, який навіть може завершитися смертю дитини

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      Акушер-гінеколог пояснила, що таке резус-конфлікт і чому він виникає
      Акушер-гінеколог пояснила, що таке резус-конфлікт і чому він виникає / Соцмережі

      Резус-конфлікт між матір'ю та плодом виникає лише під час вагітності, однак це рідко трапляється під час першого такого випадку. Загалом резус-конфлікт – це вироблення антитіл в організмі резус-негативної жінки у відповідь на позитивний резус-фактор дитини.

      Про це пише акушер-гінеколог Ольга Білоконь у своєму Instagram.

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      Як пояснює фахівець, резус-конфлікт може виникати між матір'ю та та плодом, якщо у жінки резус є негативним, а у плоду він є позитивним.

      Групу крові та резус-фактор діти успадковують від батьків. Якщо у вашого чоловіка резус є позитивним (плюс), а у вас – негативним (мінус), то у дитини з вірогідністю у 50% може бути резус позитивним (плюс), а отже може виникнути резус-конфлікт. Наявність у Вас негативного резусу, а у плоду – позитивного не є резус-конфліктом,
      – зауважила лікар.

      За її словами, під час вагітності дізнатися, який саме резус-фактор є у плоду можна, але дослідження це є дорогим.

      "Називається неінвазивний пренатальний тест, який зазвичай роблять для визначення ризику виникнення у плоду хромосомних захворювань, але з його допомогою можна передбачити стать дитини та визначити її резус-приналежність. Якщо це дослідження проводуть, то тоді ми точно дізнаємось, чи можливий резус-конфлікт і чи потребуєте введення імуноглобуліну (засіб, який допоможе уникнути резус-конфлікту), – зазначає вона.

      Резус-конфлікт, мама, вагітність, дитина, плід, кров
      Що таке резус-конфлікт 

      Водночас експерт додає, що резус-конфлікт може виникнути тільки під час вагітності та лише у тому випадку, якщо у резус-негативну кров потрапляють клітини крові плоду.

      "Зазвичай під час вагітності кров між матір'ю та дитиною не змішується. Але іноді це відбувається, найчастіше під час пологів. Для вашого організму резус-позитивні клітини крові є чужорідними, і імунна система, зустрівшись з ними, починає виробляти антитіла, завдання яких їх знищити. Тобто резус-конфлікт – це вироблення антитіл у вашому організмі у відповідь на позитивний резус-фактор плоду", – констатує гінеколог.

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      Крім того, Ольга Білоконь підкреслює, що резус-конфлікт рідко виникає під час першої вагітності, оскільки кров найчастіше змішується під час пологів.

      Відбудеться вироблення антитіл, але вони ніяк не вплинуть на вже народжену дитину. А ось, якщо ви завагітнієте вдруге та у вашого другої дитини також буде позитивний резус-фактор, то вироблені антитіла за попередньої вагітності будуть знищувати еритроцити нового плоду, в результаті чого у нього може виникнути анемія, набряк тканин, жовтяниця, все це називається "гемолітична хвороба плоду/новонародженого", у важких випадках плід може навіть загинути,
      – підсумовує вона.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Вы оставили много комментариев под предыдущим постом, много вопросов и много ответов, сегодня будем разбираться с резус-конфликтом. ️Лайк перед прочтением. . Итак, резус – конфликт может возникать МЕЖДУ ВАМИ И ПЛОДОМ, ЕСЛИ У ВАС РЕЗУС-ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ТИП КРОВИ, а у ПЛОДА РЕЗУС-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ. ГРУППУ КРОВИ И РЕЗУС-ФАКТОР наследуют от родителей. Если у вашего мужа резус , а у вас резус , то у ребенка с вероятностью 50% может быть резус , а значит может возникнуть резус-конфликт. . Во время беременности узнать какой именно резус-фактор у плода можно, но исследование дорогостоящее. Называется неинвазивный пренатальный тест, который в основном делается для определения риска возникновения у плода хромосомных заболеваний, но с его помощью можно предсказать пол ребенка и определить его резус принадлежность. Если это исследование проводят, то тогда мы точно знаем, возможен ли резус-конфликт и нуждаетесь ли вы в введении иммуноглобулина. Об этом ниже. . НАЛИЧИЕ У ВАС РЕЗУС ФАКТОРА КРОВИ, а у плода резус НЕ = РЕЗУС-КОНФЛИКТ! . Резус конфликт может возникнуть только во время беременности и только в том случае, если в вашу резус кровь попали резус клетки крови плода. Обычно во время беременности кровь между матерью и ребенком не смешивается. Но иногда это происходит, чаще всего во время родов. Для вашего организма резус клетки крови являются чужеродными и иммунная система, встретившись с ними, начинает вырабатывать антитела, задача которых их уничтожить. То есть резус-конфликт - это выработка антител в вашем организме в ответ на положительный резус-фактор плода. . Резус-конфликт редко возникает во время ПЕРВой беременности, так как кровь чаще всего смешивается во время родов. Произойдет выработка антител, но они никак не повлияют на уже рожденного ребенка. А вот если вы забеременеете во второй раз и у вашего второго ребенка также будет резус-фактор, то выработанные антитела при предыдущей беременности будут уничтожать эритроциты нового плода, в результате чего у него может возникнуть анемия, отек тканей, желтуха, все это называется «гемолитическая болезнь плода/новорожденного», в тяжелых случаях плод может даже погибнуть. Продолжение в карусели #докторбелоконь

      A post shared by Доктор Ольга Белоконь (@doctor_belokon) on

      До слова, канадські науковці з'ясували, у тих жінок, які під час вагітності активно вживали фрукти, діти народжуються з більш високим коефіцієнтом інтелекту.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Жіноче здоров’я Медицина Вагітність і пологи Діти
      Джерело: 24 канал
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