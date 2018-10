Що таке резус-конфлікт між матір'ю та плодом, який навіть може завершитися смертю дитини

Вы оставили много комментариев под предыдущим постом, много вопросов и много ответов, сегодня будем разбираться с резус-конфликтом. ️Лайк перед прочтением. . Итак, резус – конфликт может возникать МЕЖДУ ВАМИ И ПЛОДОМ, ЕСЛИ У ВАС РЕЗУС-ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ТИП КРОВИ, а у ПЛОДА РЕЗУС-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ. ГРУППУ КРОВИ И РЕЗУС-ФАКТОР наследуют от родителей. Если у вашего мужа резус , а у вас резус , то у ребенка с вероятностью 50% может быть резус , а значит может возникнуть резус-конфликт. . Во время беременности узнать какой именно резус-фактор у плода можно, но исследование дорогостоящее. Называется неинвазивный пренатальный тест, который в основном делается для определения риска возникновения у плода хромосомных заболеваний, но с его помощью можно предсказать пол ребенка и определить его резус принадлежность. Если это исследование проводят, то тогда мы точно знаем, возможен ли резус-конфликт и нуждаетесь ли вы в введении иммуноглобулина. Об этом ниже. . НАЛИЧИЕ У ВАС РЕЗУС ФАКТОРА КРОВИ, а у плода резус НЕ = РЕЗУС-КОНФЛИКТ! . Резус конфликт может возникнуть только во время беременности и только в том случае, если в вашу резус кровь попали резус клетки крови плода. Обычно во время беременности кровь между матерью и ребенком не смешивается. Но иногда это происходит, чаще всего во время родов. Для вашего организма резус клетки крови являются чужеродными и иммунная система, встретившись с ними, начинает вырабатывать антитела, задача которых их уничтожить. То есть резус-конфликт - это выработка антител в вашем организме в ответ на положительный резус-фактор плода. . Резус-конфликт редко возникает во время ПЕРВой беременности, так как кровь чаще всего смешивается во время родов. Произойдет выработка антител, но они никак не повлияют на уже рожденного ребенка. А вот если вы забеременеете во второй раз и у вашего второго ребенка также будет резус-фактор, то выработанные антитела при предыдущей беременности будут уничтожать эритроциты нового плода, в результате чего у него может возникнуть анемия, отек тканей, желтуха, все это называется «гемолитическая болезнь плода/новорожденного», в тяжелых случаях плод может даже погибнуть. Продолжение в карусели #докторбелоконь

