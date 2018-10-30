Що таке резус-конфлікт між матір'ю та плодом, який навіть може завершитися смертю дитини

Резус-конфлікт між матір'ю та плодом виникає лише під час вагітності, однак це рідко трапляється під час першого такого випадку. Загалом резус-конфлікт – це вироблення антитіл в організмі резус-негативної жінки у відповідь на позитивний резус-фактор дитини.

Про це пише акушер-гінеколог Ольга Білоконь у своєму Instagram.

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Як пояснює фахівець, резус-конфлікт може виникати між матір'ю та та плодом, якщо у жінки резус є негативним, а у плоду він є позитивним.

Групу крові та резус-фактор діти успадковують від батьків. Якщо у вашого чоловіка резус є позитивним (плюс), а у вас – негативним (мінус), то у дитини з вірогідністю у 50% може бути резус позитивним (плюс), а отже може виникнути резус-конфлікт. Наявність у Вас негативного резусу, а у плоду – позитивного не є резус-конфліктом,

– зауважила лікар.

За її словами, під час вагітності дізнатися, який саме резус-фактор є у плоду можна, але дослідження це є дорогим.

"Називається неінвазивний пренатальний тест, який зазвичай роблять для визначення ризику виникнення у плоду хромосомних захворювань, але з його допомогою можна передбачити стать дитини та визначити її резус-приналежність. Якщо це дослідження проводуть, то тоді ми точно дізнаємось, чи можливий резус-конфлікт і чи потребуєте введення імуноглобуліну (засіб, який допоможе уникнути резус-конфлікту), – зазначає вона.



Що таке резус-конфлікт

Водночас експерт додає, що резус-конфлікт може виникнути тільки під час вагітності та лише у тому випадку, якщо у резус-негативну кров потрапляють клітини крові плоду.

"Зазвичай під час вагітності кров між матір'ю та дитиною не змішується. Але іноді це відбувається, найчастіше під час пологів. Для вашого організму резус-позитивні клітини крові є чужорідними, і імунна система, зустрівшись з ними, починає виробляти антитіла, завдання яких їх знищити. Тобто резус-конфлікт – це вироблення антитіл у вашому організмі у відповідь на позитивний резус-фактор плоду", – констатує гінеколог.

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Крім того, Ольга Білоконь підкреслює, що резус-конфлікт рідко виникає під час першої вагітності, оскільки кров найчастіше змішується під час пологів.

Відбудеться вироблення антитіл, але вони ніяк не вплинуть на вже народжену дитину. А ось, якщо ви завагітнієте вдруге та у вашого другої дитини також буде позитивний резус-фактор, то вироблені антитіла за попередньої вагітності будуть знищувати еритроцити нового плоду, в результаті чого у нього може виникнути анемія, набряк тканин, жовтяниця, все це називається "гемолітична хвороба плоду/новонародженого", у важких випадках плід може навіть загинути,

– підсумовує вона.

До слова, канадські науковці з'ясували, у тих жінок, які під час вагітності активно вживали фрукти, діти народжуються з більш високим коефіцієнтом інтелекту.

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