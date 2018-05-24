Що таке "спадкова" повнота та як її подолати

Фахівці наголошують, що ніякої спадкової схильності до ожиріння не існує. Найчастіше така "спадковість" виникає через те, що це лише сімейна звичка – багато їсти.

Вчені зазначають, що люди, схильні до повноти, люблять ситно поїсти, з'їдаючи за один прийом їжі перше, друге, хліб, пиріжки, солодке, компот та інше, передає Zhyvyaktyvno.

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Зменшення кількості спожитої їжі не вирішує проблеми ожиріння, адже організм вмикає аварійний режим на випадок "голодних часів" – накопичувати жирову тканину, щоб вберегти організм.

Ожиріння – це захворювання, і воно вимагає лікування. Але без участі пацієнта, без його бажання одужати, тобто позбутися зайвих кілограмів, досягти успіху неможливо,

– зазначила доктор медичних наук Наталя Харченко.

Оскільки майже кожна людина, яка страждає від ожиріння, має проблеми зі здоров’ям, складно передбачити, якими будуть для неї наслідки радикальних змін у раціоні. Та перше, що рекомендують дієтологи, це варто обмежити споживання вуглеводів.

Дієтологи рекомендують повним людям обмежити споживання вуглеводів

Але, наприклад, велика кількість білків за наявності захворювань органів травлення призводить до виділення токсичних речовин і пошкодження печінки.

Тож аби розпочати лікування ожиріння, необхідно пройти медичний огляд у лікаря. Фахівці повинні допомогти людині подолати психологічну залежність від їжі. Далі – з допомогою дієтолога скласти раціон, який буде безпечним саме для вас.

Через тривалість процесу боротьби з ожирінням, важливо, щоб харчування було повноцінним, з поживними речовинами, вітамінами і мінералами. І звісно – заняття спортом допоможуть швидше і легше позбутись зайвих кілограмів.

Що таке ожиріння?Це захворювання, при якому надлишковий накопичений жир у тілі негативно впливає на стан здоров'я, призводячи до зменшення середньої тривалості життя та збільшення проблем зі здоров'ям.