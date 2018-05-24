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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Що таке "спадкова" повнота та як її подолати

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Що таке
Що таке "спадкова" повнота та як її подолати / cmjornal.pt

Фахівці наголошують, що ніякої спадкової схильності до ожиріння не існує. Найчастіше така "спадковість" виникає через те, що це лише сімейна звичка – багато їсти.

Вчені зазначають, що люди, схильні до повноти, люблять ситно поїсти, з'їдаючи за один прийом їжі перше, друге, хліб, пиріжки, солодке, компот та інше, передає Zhyvyaktyvno.

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Зменшення кількості спожитої їжі не вирішує проблеми ожиріння, адже організм вмикає аварійний режим на випадок "голодних часів" – накопичувати жирову тканину, щоб вберегти організм.

Ожиріння – це захворювання, і воно вимагає лікування. Але без участі пацієнта, без його бажання одужати, тобто позбутися зайвих кілограмів, досягти успіху неможливо,
– зазначила доктор медичних наук Наталя Харченко.

Оскільки майже кожна людина, яка страждає від ожиріння, має проблеми зі здоров’ям, складно передбачити, якими будуть для неї наслідки радикальних змін у раціоні. Та перше, що рекомендують дієтологи, це варто обмежити споживання вуглеводів.

Дієтологи рекомендують повним людям обмежити споживання вуглеводів

Дієтологи рекомендують повним людям обмежити споживання вуглеводів

Але, наприклад, велика кількість білків за наявності захворювань органів травлення призводить до виділення токсичних речовин і пошкодження печінки. 

Тож аби розпочати лікування ожиріння, необхідно пройти медичний огляд у лікаря. Фахівці повинні допомогти людині подолати психологічну залежність від їжі. Далі – з допомогою дієтолога скласти раціон, який буде безпечним саме для вас.

Через тривалість процесу боротьби з ожирінням, важливо, щоб харчування було повноцінним, з поживними речовинами, вітамінами і мінералами. І звісно – заняття спортом допоможуть швидше і легше позбутись зайвих кілограмів.

Що таке ожиріння?Це захворювання, при якому надлишковий накопичений жир у тілі негативно впливає на стан здоров'я, призводячи до зменшення середньої тривалості життя та збільшення проблем зі здоров'ям.

Теги: Здоров'я Лікування Психологія
Джерело: 24 Канал
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