Що трапиться з людиною на Марсі – моторошний прогноз

Нині історія про колонізацію Марсу все ще звучить футуристично. Доставити людину – це тривалий і фінансово витратний процес. Більше того, навіть оселившись на Червоній планеті людство не зможе розмножуватись.

Про це пише popmech.ru.

Як пише видання, дати потомсво на Марсі люди не зможуть із двох причин – через радіацію і знижену гравітацію. Справа в тому, що атмосфера на Марсі дуже мала, тож вона не захищає від космічної радіації. А ця радіація має серйозний вплив на ембріони і зародки.

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З іншого боку, тривале перебування в умовах зниженої гравітації призводить до ламкості кісток, впливає на рівень рідини в очах і спинному мозку. Це вже підтвердив аналіз здоров’я астронавтів.

Рішення цієї проблеми знайшли вчені Університету інформаційних технологій та управління в Польщі. Вони пропонують змінити ДНК, щоб піддослідні стали трохи іншими людьми.

Така ініціатива може призвести до створення підвиду Homo Sapiens, фактично нового виду людини.