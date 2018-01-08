Що треба зробити зранку, щоб день був продуктивним: поради

Ранок – це найважливіший час доби. Саме від ваших ранкових ритуалів залежить те, яким буде весь день – продуктивним чи лінивим та сонним.

Прокидайтеся раніше

Коли ви прокидаєтесь від п'ятого дзвінка будильника, який сигналізує про те, що ви дуже спізнюєтеся – ваш день починається зі стресу. Якщо ж у вас є запас часу, ви можете помедитувати, зварити каву, приготувати смачний сніданок, поплескати в душі, а за цей час повністю прокинутися.

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Для цього лягайте спати раніше – в ідеалі до 23:00, а також поступово привчайте себе вставати на 10-15 хвилин раніше. І вже за два тижні прокидатися буде легше.

Не перевіряйте пошту

Рекомендуємо включити автономний режим. Для цього є дві причини: ви обмежуєте вплив випромінювання, а також ви перестанете відчувати стрес від листів і новин, які починають сипатися в перші хвилини після пробудження.

Присвятіть час собі

Випийте склянку теплої води з лимоном, помедитируйте, зробіть розтяжку, сходіть на прогулянку, почитайте книгу, складіть план на день. Прислухайтеся до себе і зрозумійте, що приносить вам задоволення.

Готуйте правильний сніданок

Жоден список ритуалів на ранок не обходиться без правильного і здорового сніданку. Почніть ранок зі склянки теплої води з лимоном – це запустить метаболізм. Але, щоб метаболізм продовжував працювати, як злагоджений механізм, вам обов'язково потрібно "підгодовувати" його. На сніданок можна дозволити собі трохи більше, ніж в інші прийоми їжі. Дієтологи радять їсти вівсяну кашу, варені яйця, тости з цільнозернового борошна з скибочками авокадо, молочні продукти, овочі та фрукти.