12:15
8 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що треба зробити зранку, щоб день був продуктивним: поради

10:15, сьогодні 1455 Читать новость на русском
Що робити вранці
Що робити вранці / unsplash

Ранок – це найважливіший час доби. Саме від ваших ранкових ритуалів залежить те, яким буде весь день – продуктивним чи лінивим та сонним.

Прокидайтеся раніше

Коли ви прокидаєтесь від п'ятого дзвінка будильника, який сигналізує про те, що ви дуже спізнюєтеся – ваш день починається зі стресу. Якщо ж у вас є запас часу, ви можете помедитувати, зварити каву, приготувати смачний сніданок, поплескати в душі, а за цей час повністю прокинутися.

Читайте також: 4 звички, які збережуть здоров'я у свята

Для цього лягайте спати раніше – в ідеалі до 23:00, а також поступово привчайте себе вставати на 10-15 хвилин раніше. І вже за два тижні прокидатися буде легше.

Не перевіряйте пошту

Рекомендуємо включити автономний режим. Для цього є дві причини: ви обмежуєте вплив випромінювання, а також ви перестанете відчувати стрес від листів і новин, які починають сипатися в перші хвилини після пробудження.

Присвятіть час собі

Випийте склянку теплої води з лимоном, помедитируйте, зробіть розтяжку, сходіть на прогулянку, почитайте книгу, складіть план на день. Прислухайтеся до себе і зрозумійте, що приносить вам задоволення.

Готуйте правильний сніданок

Жоден список ритуалів на ранок не обходиться без правильного і здорового сніданку. Почніть ранок зі склянки теплої води з лимоном – це запустить метаболізм. Але, щоб метаболізм продовжував працювати, як злагоджений механізм, вам обов'язково потрібно "підгодовувати" його. На сніданок можна дозволити собі трохи більше, ніж в інші прийоми їжі. Дієтологи радять їсти вівсяну кашу, варені яйця, тости з цільнозернового борошна з скибочками авокадо, молочні продукти, овочі та фрукти.

Теги: LifeStyle Здорове життя Поради
Джерело: Marie Claire
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Топ різдвяних фільмів, які піднімуть настрій
сьогодні, 11:55 Топ різдвяних фільмів, які піднімуть настрій
28685
Будни
сьогодні, 08:15 Будни "ЛНР": с окупацией жизнь луганчан утратила прежний лоск
Ольга Черненко 2060
Топ-5 блогів тижня: кремлівська заморозка конфлікту на Донбасі, квартал 95 та дефолт в Україні
7 січня, 21:58 Топ-5 блогів тижня: кремлівська заморозка конфлікту на Донбасі, квартал 95 та дефолт в Україні
Блог Медіа 3016
У Росії Леніна посадять в коробку і відфутболять
7 січня, 19:01 У Росії Леніна посадять в коробку і відфутболять
Ольга Бродська 2496
Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
7 січня, 17:15 Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
12073
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук