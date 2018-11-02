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      Що вам до моїх танців? – Леся Нікітюк різко відповіла всім хейтерам

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      "Танці з зірками 2018": Леся Нікітюк
      "Танці з зірками 2018": Леся Нікітюк / Фото із соцмереж

      Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка наразі бере участь у шоу "Танці з зірками 2018", отримує чимало критики щодо її не ідеальних па. Хейтери та зіркові судді засипали її коментарями, на що знаменитість миттєво відреагувала.

      Днями зірка опублікувала у своєму блозі несподіваний допис, в якому зверталась до всіх недоброзичливців у мережі. Леся Нікітюк зізналась, що отримала коментар, від якого була шокована. 

      Читайте також: "Танці з зірками 2018": як завершився резонансний конфлікт Лесі Нікітюк та Влада Ями

      Пора ламати ребра, як Оксана Марченко, або красиво піти, як Комаров,
      – написала одна з користувачів мережі.

      Така порада неабияк засмутила та шокувала Лесю Нікітюк. Зірка одразу ж відреагувала на обурливі слова хейтера, зазначивши, що такі люди – ганьба України. 

      "Для мене шок, що в Україні є такі люди! Це треба було мені стільки країн облітати, щоб аж в рідній отримувати такі коментарі! Шановна Світлано Горелько, я вважаю, що такі люди, як ви – ганьба української нації! Що вам до моїх танців? Зачепила вас? Чи вам так закортіло ребра зламані мої побачити? Просто бракує слів", – засмучено написала Леся Нікітюк.

      До слова, за час прямих ефірів "Танці з зірками 2018" Леся Нікітюк стала однією з найефектніших учасниць на паркеті. Телеведуча вміло застосовує гумор у постановках та демонструє ефектні номери. Попри це, багато українців вважають що саме Леся Нікітюк повинна була покинути шоу в 10 прямому ефірі: за її кандидатуру проголосували понад 30% читачів LifeStyle 24. 

      Нагадаємо, що що це не перший конфлікт, в який потрапляла телеведуча. На початку нового сезону шоу "Танці з зірками" між Владом Ямою та норовливою Лесею Нікітюк спалахнула суперечка. У третьому прямому ефірі телеведуча заявила, що судді треба "закривати рота". Раніше ж Влад Яма порівняв одну з підтримок Лесі Нікітюк з драбиною, що обурило не тільки зірку, але й мережу. Телеведуча аж ніяк не мала наміру миритись з такою поведінкою хореографа: вона записала відеозвернення, в якому назвала коментарі чоловіка некоректними. У свою чергу Влад Яма пояснив, що повинен не тільки хвалити танцівників, але й критикувати їх.

      Згодом саме низькі оцінки від членів журі змусили Лесю Нікітюк задуматись про вихід з проекту. Однак шалена підтримка глядачів не дозволила їй здатись та підвести своїх прихильників.

      Теги: Новини України LifeStyle Леся Нікітюк Скандал
      Джерело: 24 канал
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