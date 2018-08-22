08:34
22 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
23°C 14°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
  • субота
    29°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, 21 серпня
Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука
Вєсті.UA
21:02, 21 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Що відбуватиметься у Росії у разі запровадження нових санкцій з боку США

102 Читать новость на русском
У Росії вже придумали відповідні кроки на санкції США
У Росії вже придумали відповідні кроки на санкції США / Соцмережі

У Росії вже знають, як діятимуть у разі заборони з боку США на експорт продукції подвійного призначення. Мінпромторг РФ переконує, що нові обмеження вдарять по економіці, проте несуттєво.

Таку заяву зробили у Мінпромторзі Росії, передають російські інформаційні агенції.

Читайте також: У США назвали вражаючу кількість санкцій, які діють проти Росії

Як зазначається, заборона з боку США на експорт до Росії електронних пристроїв і комплектуючих подвійного призначення торкнеться деяких галузей, у тому числі й оборонно-промисловий комплекс. Водночас у РФ переконують, що це буде не дуже критичним.

"На іноземні високотехнологічні вироби електронно-компонентної бази military і space і так діють суворі обмеження під час продажу іншим країнам. А недоступні компоненти електроніки ми будемо імпортувати з країн Південно-Східної Азії", – підкреслив очільник відомства Денис Мантуров.

За його словами, РФ і раніше найсучаснішу електроніку ніхто не продавав.

Повна заборона, звичайно, може вдарити по деяким підприємствам, але ми намагатимемося надати їм максимальну підтримку. Ми готувалися до цієї ситуації давно, в рамках різних федерацльних цільових і держпрограм за останні шість років було розроблено вже більше 1500 типів електронної компонентної бази,
– каже російський міністр.

Крім того, він стверджує, що за замовленням Мінпромторгу російські підприємства розробляють високотехнологічні вироби електронно-компонентної бази, уніфіковані під різні вимоги до спеціальної апаратури, або під вимоги космічної промисловості.

Як зауважив Мантуров, до 2020 року буде створено ще понад дві тисячі типів таких виробів, які стануть аналогами більше дев'яти тисяч іноземних компонентів.

Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що 22 серпня США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Очікується, що вже 22 серпня вступить в силу перший пакет санкцій США. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.

хроніка подій
Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Санкції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Наклав на себе руки син екс-депутата Держдуми Росії разом зі своєю дівчиною
 19 серпня , 19:04
У Греції на виборах перемогла пропутінська партія
 20 вересня 2015 , 21:53
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук