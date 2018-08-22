Що відбуватиметься у Росії у разі запровадження нових санкцій з боку США

У Росії вже знають, як діятимуть у разі заборони з боку США на експорт продукції подвійного призначення. Мінпромторг РФ переконує, що нові обмеження вдарять по економіці, проте несуттєво.

Таку заяву зробили у Мінпромторзі Росії, передають російські інформаційні агенції.

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Як зазначається, заборона з боку США на експорт до Росії електронних пристроїв і комплектуючих подвійного призначення торкнеться деяких галузей, у тому числі й оборонно-промисловий комплекс. Водночас у РФ переконують, що це буде не дуже критичним.

"На іноземні високотехнологічні вироби електронно-компонентної бази military і space і так діють суворі обмеження під час продажу іншим країнам. А недоступні компоненти електроніки ми будемо імпортувати з країн Південно-Східної Азії", – підкреслив очільник відомства Денис Мантуров.

За його словами, РФ і раніше найсучаснішу електроніку ніхто не продавав.

Повна заборона, звичайно, може вдарити по деяким підприємствам, але ми намагатимемося надати їм максимальну підтримку. Ми готувалися до цієї ситуації давно, в рамках різних федерацльних цільових і держпрограм за останні шість років було розроблено вже більше 1500 типів електронної компонентної бази,

– каже російський міністр.

Крім того, він стверджує, що за замовленням Мінпромторгу російські підприємства розробляють високотехнологічні вироби електронно-компонентної бази, уніфіковані під різні вимоги до спеціальної апаратури, або під вимоги космічної промисловості.

Як зауважив Мантуров, до 2020 року буде створено ще понад дві тисячі типів таких виробів, які стануть аналогами більше дев'яти тисяч іноземних компонентів.

Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що 22 серпня США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Очікується, що вже 22 серпня вступить в силу перший пакет санкцій США. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.