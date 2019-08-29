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      Що відомо про будинок, який обвалився у Дрогобичі

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      Дрогобич: рятувальна операція на місці обвалу будинку на вулиці Грушевського
      Дрогобич: рятувальна операція на місці обвалу будинку на вулиці Грушевського / Колаж 24 каналу

      В ніч на 28 серпня у місті Дрогобич на Львівщині стався обвал житлового будинку. Жертвами обвалу стали 8 людей, серед яких 5-річна дитина.

      Обвал будинку у Дрогобичі: що відомо

      Трагедія у будинку на вулиці Грушевського, 101 у Дрогобичі сталась приблизно о 2:40 в ніч на 28 серпня.

      Дізнайтесь більше: Обвал будинку в Дрогобичі: коротко про головне, що трапилось

      У житловому будинку повністю завалився під'їзд з 1 по 4 поверх у 4-поверховому житловому будинку. На фото і відео з місця трагедії видно, що вцілілим у під'їзді залишилось лише перекриття даху.

      Дрогобич обвал будинку жертви
      Внаслідок обвалу будинку у Дрогобичі загинуло 8 людей / Фото: 24 канал

      Спершу рятувальники вважали причиною обвалу вибух газу, проте пізніше цю версію відкинули, оскільки в інших під'їздах вціліли.

      Серед причин, які розглядають правоохоронці, можуть бути помилки під час будівництва будинку, а також перепланування в одній з квартир.

      Обвал будинку у Дрогобичі: дивіться оперативне відео

      Що відомо про будинок, де стався обвал?

      4-поверховий житловий будинок на вулиці Грушевського, 101 у Дрогобичі був збудований на початку 1960-х і спроектований як типова радянська "хрущовка".

      Мешканці будинку розповіли журналістам, що їхній будинок вже тривалий час перебував у занедбаному стані, стінами розповзались тріщини, а у підвалі стояла вода. Люди звертались у комунальні служби по допомогу, проте так і не отримали її вчасно.

      Читайте також: Трагедія у Дрогобичі: поліція затримала 2 працівників комунального підприємства

      Будинок 61-го року, натуральна "хрущовка"... Коли проїжджала якась велика вантажна машина, то було чути в будинку, що він весь трясеться. Постійно в підвалах вода стоїть. Скоріш за все, це було підтоплення і просто осів ґрунт,
      – припустив місцевий мешканець Іван.

      Відомо також, що одну з квартир на першому поверсі будинку переобладнали під перукарню і під час перепланування, ймовірно, були знесені несучі стіни.

      "Люди позабирали несучі плити, щоб розширити приміщення. От якраз з того боку була перукарня. Воно відразу в тому місці й завалилося", – розповів інший мешканець Василь.

      Дивіться відео включення з місця обвалу будинку у Дрогобичі (інформація станом на 16:00 28 серпня)

      Одна з постраждалих мешканок розповіла, яку вдалось витягнути з-під завалів, розповіла, на що був схожий звук обвалу.

      Той звук наближається, дуже близько, він стає дуже чітким, виразним і швидким. Таке наче сиплеться каміння. Я тоді не розуміла, що то вже був зсув. Тоді я взяла телефон, хотіла відкрити в кімнату двері. Думала, може то або зсув, або пожежа, або щось, що воно так тріскає. Я не встигла дійти до дверей, я провалилася просто під плиту,
      – розповіла моторошні подробиці жінка.

      Варто знати! 23 березня 2019 в Україні набули чинності зміни до Переліку будівельних робіт, які можна здійснювати без дозволу ДАБІ (Державної архітектурно-будівельної інспекції).

      Згідно з цими змінами, українці не мусять отримувати дозвіл на перепланування житлових та нежитлових об'єктів, за умови, що будівельні роботи не передбачають втручання в несучі конструкції та інженерні системи загального користування.

      До цього на проведення будівельних робіт у всіх житлових та нежитлових об'єктах потрібно було отримувати дозволи.

      Раніше Кабінет міністрів України скасував обов'язкове отримання дозволів для проведення робіт з реконструкції, капітального ремонту чи технічного переоснащення внутрішніх інженерних систем у будівлях.

      Уже вдень 28 серпня стався обвал ще однією плити, на щастя, жоден з рятувальників, які працювали на місці в цей час, не постраждав.

      В ніч на 29 серпня з-під завалів будинку витягнули тіла ще 5 людей. Кількість жертв зросла до 8, серед них дитина 2014 року народження.

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      Теги: Розслідування Новини Львова Новини нерухомості Новини нерухомості України Обвал будинку в Дрогобичі Жертви Надзвичайні ситуації Будівництво
      Джерело: 24 канал
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