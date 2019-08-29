Що відомо про будинок, який обвалився у Дрогобичі

В ніч на 28 серпня у місті Дрогобич на Львівщині стався обвал житлового будинку. Жертвами обвалу стали 8 людей, серед яких 5-річна дитина.

Обвал будинку у Дрогобичі: що відомо

Трагедія у будинку на вулиці Грушевського, 101 у Дрогобичі сталась приблизно о 2:40 в ніч на 28 серпня.

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У житловому будинку повністю завалився під'їзд з 1 по 4 поверх у 4-поверховому житловому будинку. На фото і відео з місця трагедії видно, що вцілілим у під'їзді залишилось лише перекриття даху.



Внаслідок обвалу будинку у Дрогобичі загинуло 8 людей / Фото: 24 канал

Спершу рятувальники вважали причиною обвалу вибух газу, проте пізніше цю версію відкинули, оскільки в інших під'їздах вціліли.

Серед причин, які розглядають правоохоронці, можуть бути помилки під час будівництва будинку, а також перепланування в одній з квартир.

Обвал будинку у Дрогобичі: дивіться оперативне відео

Що відомо про будинок, де стався обвал?

4-поверховий житловий будинок на вулиці Грушевського, 101 у Дрогобичі був збудований на початку 1960-х і спроектований як типова радянська "хрущовка".

Мешканці будинку розповіли журналістам, що їхній будинок вже тривалий час перебував у занедбаному стані, стінами розповзались тріщини, а у підвалі стояла вода. Люди звертались у комунальні служби по допомогу, проте так і не отримали її вчасно.

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Будинок 61-го року, натуральна "хрущовка"... Коли проїжджала якась велика вантажна машина, то було чути в будинку, що він весь трясеться. Постійно в підвалах вода стоїть. Скоріш за все, це було підтоплення і просто осів ґрунт,

– припустив місцевий мешканець Іван.

Відомо також, що одну з квартир на першому поверсі будинку переобладнали під перукарню і під час перепланування, ймовірно, були знесені несучі стіни.

"Люди позабирали несучі плити, щоб розширити приміщення. От якраз з того боку була перукарня. Воно відразу в тому місці й завалилося", – розповів інший мешканець Василь.

Дивіться відео включення з місця обвалу будинку у Дрогобичі (інформація станом на 16:00 28 серпня)

Одна з постраждалих мешканок розповіла, яку вдалось витягнути з-під завалів, розповіла, на що був схожий звук обвалу.

Той звук наближається, дуже близько, він стає дуже чітким, виразним і швидким. Таке наче сиплеться каміння. Я тоді не розуміла, що то вже був зсув. Тоді я взяла телефон, хотіла відкрити в кімнату двері. Думала, може то або зсув, або пожежа, або щось, що воно так тріскає. Я не встигла дійти до дверей, я провалилася просто під плиту,

– розповіла моторошні подробиці жінка.

Варто знати! 23 березня 2019 в Україні набули чинності зміни до Переліку будівельних робіт, які можна здійснювати без дозволу ДАБІ (Державної архітектурно-будівельної інспекції).



Згідно з цими змінами, українці не мусять отримувати дозвіл на перепланування житлових та нежитлових об'єктів, за умови, що будівельні роботи не передбачають втручання в несучі конструкції та інженерні системи загального користування.



До цього на проведення будівельних робіт у всіх житлових та нежитлових об'єктах потрібно було отримувати дозволи.



Раніше Кабінет міністрів України скасував обов'язкове отримання дозволів для проведення робіт з реконструкції, капітального ремонту чи технічного переоснащення внутрішніх інженерних систем у будівлях.

Уже вдень 28 серпня стався обвал ще однією плити, на щастя, жоден з рятувальників, які працювали на місці в цей час, не постраждав.

В ніч на 29 серпня з-під завалів будинку витягнули тіла ще 5 людей. Кількість жертв зросла до 8, серед них дитина 2014 року народження.