Що їдять моделі: рецепти салатів для стрункої фігури
Щоб отримати довершену форму, варто наполегливо робити фізичні навантаження, а також обирати поживну і корисну їжу.
Видання Vogue зібрало кілька легких літніх салатів, які є у раціоні відомих моделей.
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Карлі Клосс
Інгредієнти салату: листя шпинату, кіноа, насіння гранату, авокадо, горошок, капуста броколі.
Соус: оливкова олія.
Салат від Карлі Клосс
Жизель Бюндхен
Інгредієнти салату: листя салату, буряк, броколі, лобода, кіноа, авокадо, солодка картопля, томати чері.
Соус: оливкова олія.
Салат від Жизель Бюндхен
Елоді Гарамон
Інгредієнти салату: листя салату, копчений тофу, авокадо, цукіні, насіння граната, ягоди годжі, фенхель, насіння льону, коріандр.
Соус: ложка чорної кунжутної пасти, сік лимона, оливкова олія, три ложки соусу тамарі і сиропу агави.
Салат від експерта з йоги Елоді Гарамон
Елоді Гарамон
Кріссі Тейген
Інгредієнти салату: запечений гарбуз, смажений горіх, листя руколи, насіння граната, сочевиця.
Соус: діжонська гірчиця з медом.
Салат від Кріссі Тейген
Салат від Емми Савко