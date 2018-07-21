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Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Що їдять моделі: рецепти салатів для стрункої фігури

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Рецепти салатів від знаменитостей
Рецепти салатів від знаменитостей / Фото з Іnstagram Карлі Клосс

Щоб отримати довершену форму, варто наполегливо робити фізичні навантаження, а також обирати поживну і корисну їжу.

Видання Vogue зібрало кілька легких літніх салатів, які є у раціоні відомих моделей.

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Карлі Клосс

Інгредієнти салату: листя шпинату, кіноа, насіння гранату, авокадо, горошок, капуста броколі.

Соус: оливкова олія.

Салат від Карлі Клосс

Жизель Бюндхен

Інгредієнти салату: листя салату, буряк, броколі, лобода, кіноа, авокадо, солодка картопля, томати чері.

Соус: оливкова олія.

Салат від Жизель Бюндхен

Елоді Гарамон

Інгредієнти салату: листя салату, копчений тофу, авокадо, цукіні, насіння граната, ягоди годжі, фенхель, насіння льону, коріандр.

Соус: ложка чорної кунжутної пасти, сік лимона, оливкова олія, три ложки соусу тамарі і сиропу агави.

Салат від експерта з йоги Елоді Гарамон

Елоді Гарамон

Кріссі Тейген

Інгредієнти салату: запечений гарбуз, смажений горіх, листя руколи, насіння граната, сочевиця.

Соус: діжонська гірчиця з медом.

Салат від Кріссі Тейген

 

Салат від Емми Савко

Теги: LifeStyle Мода Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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