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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Що їсти у спеку: три рецепти холодних супів

233 Читать новость на русском
Рецепти холодних супів
Рецепти холодних супів / The Kitchen Magpie

Не лише охолоджені напої рятують від літньої спеки – чудово наситять і освіжать холодні супи. Крім того, їх нескладно готувати.

Три рецепти літніх холодних супів

Суп з горошку та авокадо

Інгредієнти:

2 столові ложки вершкового масла

1 солодка цибулина середнього розміру, дрібно нарізана

1 літр овочевого бульйону

300 г солодкого горошку

2 пригорщі листя шпинату

Кілька гілочок м'яти

1 велике авокадо, нарізане

100 мл лимонного соку

сіль та перець за смаком

Грецький йогурт для подачі

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Рецепт приготування холодного супу з горошку та авокадо:

У великій каструлі на середньому вогні розтопити масло. Додати цибулю і готувати, щоб вона стала м’якою (4-6 хвилин). Додати бульйон і на сильному вогні довести до кипіння. Додати горошок і готувати ще 4-6 хвилин. Зняти з вогню, всипати листя шпинату і м'яти і дати злегка охолонути.

Додати в суп авокадо та лимонний сік і перемолоти в блендері до однорідної маси. Приправити сіллю і перцем. Якщо суп занадто густий, його можна розбавити водою. Страву охолоджуйте мінімум 4 години.

Подавати, посипавши свіжими горошинами і листям м'яти і прикрасивши йогуртом.

Рецепт приготування супу з горошку та авокадо

Суп з моркви та імбиру

Цей гострий суп можна подавати як холодним, так і гарячим.

Інгредієнти:

700 г свіжої моркви, нарізаної скибочками (приблизно сім штук)

2 столові ложки оливкової олії

2-3 невеликі цибулини, дрібно нарізані

1-2 подрібнених зубчики часнику

2,5-3 см кореня імбиру, очищеного та нарізаного

Щіпка пластівців червоного перцю

1 чайна ложка морської солі

Чверть чайної ложки кориці

Половина чайної ложки куркуми

800 мл води

Мелений перець, йогурт або кокосове молоко, зелень для подачі

Рецепт приготування холодного супу з моркви та імбиру:

Розігріти олію у каструлі на середньому вогні. Додати цибулю, часник, імбир і пластівці червоного перцю і готувати 1-2 хвилини, не доводячи до коричневого кольору.

Додати моркву, сіль, корицю та куркуму, готувати ще 1-2 хвилини, постійно помішуючи. Залити водою і довести до кипіння. Зменшити вогонь і готувати 20-25 хвилин, поки морква не стане дуже м'якою.

Подрібнити суп в блендері. Охолоджувати мінімум 4 години.

Подавати, прикрасивши йогуртом або кокосовим молоком, посипати зеленню, морською сіллю, свіжомеленим перцем.

Рецепт приготування супу з моркви та імбиру

Щавлевий суп

Інгредієнти

2 пучки щавлю

300 г огірків (приблизно два великих)

4 яйця

100 г сметани

1 столова ложка цукру

Кріп, зелена цибуля і сіль за смаком

Рецепт приготування щавлевого супу:

Зварити яйця круто, охолодити та дрібно нарізати. Розібрати і добре промити щавель. Нарізати, залити окропом і варити не довше п'яти хвилин. Охолодити.

Дрібно нарізати огірки і зелену цибулю, змішати з яйцями, посолити і покласти в бульйон з щавлем.

Додати цукор, сіль, зелень і сметану.

Рецепт приготування щавлевого супу

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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