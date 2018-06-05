Що їсти у спеку: три рецепти холодних супів
Не лише охолоджені напої рятують від літньої спеки – чудово наситять і освіжать холодні супи. Крім того, їх нескладно готувати.
Три рецепти літніх холодних супів
Суп з горошку та авокадо
Інгредієнти:
2 столові ложки вершкового масла
1 солодка цибулина середнього розміру, дрібно нарізана
1 літр овочевого бульйону
300 г солодкого горошку
2 пригорщі листя шпинату
Кілька гілочок м'яти
1 велике авокадо, нарізане
100 мл лимонного соку
сіль та перець за смаком
Грецький йогурт для подачі
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Рецепт приготування холодного супу з горошку та авокадо:
У великій каструлі на середньому вогні розтопити масло. Додати цибулю і готувати, щоб вона стала м’якою (4-6 хвилин). Додати бульйон і на сильному вогні довести до кипіння. Додати горошок і готувати ще 4-6 хвилин. Зняти з вогню, всипати листя шпинату і м'яти і дати злегка охолонути.
Додати в суп авокадо та лимонний сік і перемолоти в блендері до однорідної маси. Приправити сіллю і перцем. Якщо суп занадто густий, його можна розбавити водою. Страву охолоджуйте мінімум 4 години.
Подавати, посипавши свіжими горошинами і листям м'яти і прикрасивши йогуртом.
Рецепт приготування супу з горошку та авокадо
Суп з моркви та імбиру
Цей гострий суп можна подавати як холодним, так і гарячим.
Інгредієнти:
700 г свіжої моркви, нарізаної скибочками (приблизно сім штук)
2 столові ложки оливкової олії
2-3 невеликі цибулини, дрібно нарізані
1-2 подрібнених зубчики часнику
2,5-3 см кореня імбиру, очищеного та нарізаного
Щіпка пластівців червоного перцю
1 чайна ложка морської солі
Чверть чайної ложки кориці
Половина чайної ложки куркуми
800 мл води
Мелений перець, йогурт або кокосове молоко, зелень для подачі
Рецепт приготування холодного супу з моркви та імбиру:
Розігріти олію у каструлі на середньому вогні. Додати цибулю, часник, імбир і пластівці червоного перцю і готувати 1-2 хвилини, не доводячи до коричневого кольору.
Додати моркву, сіль, корицю та куркуму, готувати ще 1-2 хвилини, постійно помішуючи. Залити водою і довести до кипіння. Зменшити вогонь і готувати 20-25 хвилин, поки морква не стане дуже м'якою.
Подрібнити суп в блендері. Охолоджувати мінімум 4 години.
Подавати, прикрасивши йогуртом або кокосовим молоком, посипати зеленню, морською сіллю, свіжомеленим перцем.
Рецепт приготування супу з моркви та імбиру
Щавлевий суп
Інгредієнти
2 пучки щавлю
300 г огірків (приблизно два великих)
4 яйця
100 г сметани
1 столова ложка цукру
Кріп, зелена цибуля і сіль за смаком
Рецепт приготування щавлевого супу:
Зварити яйця круто, охолодити та дрібно нарізати. Розібрати і добре промити щавель. Нарізати, залити окропом і варити не довше п'яти хвилин. Охолодити.
Дрібно нарізати огірки і зелену цибулю, змішати з яйцями, посолити і покласти в бульйон з щавлем.
Додати цукор, сіль, зелень і сметану.
Рецепт приготування щавлевого супу