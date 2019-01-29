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      Що змусить вас краще працювати – велика винагорода чи моментальний бонус

      97 Читать новость на русском
      Що стимулює людей працювати
      Що стимулює людей працювати / pixabay.com

      Щоб мотивувати співробітників добре працювати, потрібно запропонувати їм моментальний бонус за виконане завдання.

      Коли ви займаєтеся улюбленою справою – наприклад, в'яжете, малюєте або дивитесь серіал, то насолоджуєтеся самим процесом, і додаткова мотивація не потрібна. Бонус створює міцний зв'язок між процесом і результатом, тому рутина перетворюється на цікаве заняття. До такого висновку дійшли вчені з США.

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      Вони провели п'ять експериментів. В одному з них учасникам потрібно було знайти відмінності на картинках. Першій групі пообіцяли негайну винагороду, другій – такий самий бонус, але через місяць.

      Гроші
      Миттєва винагород стимулює працювати краще

      Ті учасники, яким довелося менше чекати, були захоплені процесом, вони навіть перевиконали план. Рівень мотивації в першій групі виявився на 20% вище, ніж у другій.

      В іншому експерименті дослідники порівняли невелику моментальну винагороду з відкладеною, але більшої виплатою. Виявилося, що негайний бонус підвищив інтерес учасників до процесу на 35%, а збільшена "виграшу" додало мотивації лише на 19%. Оцінювали цей показник за кількістю учасників, які не зупинилися на мінімумі і продовжили робити вправи з інтересу.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Гроші Психологія Мотивація
      Джерело: 24 Канал
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