Що зробив Нефьодов для митниці та як живуть тварини під час пандемії– відео тижня
24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.
Чи є за що звільняти Нефьодова
Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду Голови державної митної служби З липня 2019 року. Зараз же президент Зеленський звинуватив митницю у тому, що протягом двох місяців 2020 року невиконання держбюджету – майже 16 мільярдів гривень.
Дивіться відео: чи вдалося Нефьодову розпочати реформу митниці
Життя тварин під час пандемії
У Таїланді голодні мавпи билися за їжу, а в Чикаго пінгвінам люди влаштували екскурсію. У час пандемії змінюється не лише життя людей, а й тварин.
Дивіться відео: голодні мавпи та самотні пінгвіни
Підприємець безкоштовно дезінфікує громадський транспорт
В Україні стає все більше прикладів того, як великий і малий бізнес долучається бо боротьби з епідемією коронавірусу. У Черкасах тамтешній приватний підприємець власним коштом узявся дезінфікувати комунальний транспорт. Все заради того, щоб захистити містян й сповільнити розповсюдження вірусу.
Дивіться відео: що відео про дезінфекцію у Черкасах
Донорство під час карантину
Під час карантину донорів крові стає все менше. Хтось не може дістатись до центру здачі, а хтось просто боїться. Медики вже б'ють на сполох, адже навіть під час епідемії люди народжують або потребують термінових операцій.
Дивіться відео: чому медики б'ють на сполох
Уникання громадського транспорту
У зв'язку з швидким розповсюдженням коронавірусу, у всіх містах України або скасували громадський транспорт, або суттєво обмежили його рух. Черга охочих потрапити до салону автобусів чи тролейбусів сягає кількох десятків метрів. У таких умовах досить складно зберегти не лише фізичне здоров'я, але й психічне. Тож українці віднайшли більш безпечну альтернативу пересування містом.
Дивіться відео: як українці допомагають одне одному