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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Що зробив Нефьодов для митниці та як живуть тварини під час пандемії– відео тижня

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      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Чи є за що звільняти Нефьодова

      Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду Голови державної митної служби З липня 2019 року. Зараз же президент Зеленський звинуватив митницю у тому, що протягом двох місяців 2020 року невиконання держбюджету – майже 16 мільярдів гривень. 

      Дивіться відео: чи вдалося Нефьодову розпочати реформу митниці

      Життя тварин під час пандемії

      У Таїланді голодні мавпи билися за їжу, а в Чикаго пінгвінам люди влаштували екскурсію. У час пандемії змінюється не лише життя людей, а й тварин.

      Дивіться відео: голодні мавпи та самотні пінгвіни

      Підприємець безкоштовно дезінфікує громадський транспорт

      В Україні стає все більше прикладів того, як великий і малий бізнес долучається бо боротьби з епідемією коронавірусу. У Черкасах тамтешній приватний підприємець власним коштом узявся дезінфікувати комунальний транспорт. Все заради того, щоб захистити містян й сповільнити розповсюдження вірусу.

      Дивіться відео: що відео про дезінфекцію у Черкасах

      Донорство під час карантину

      Під час карантину донорів крові стає все менше. Хтось не може дістатись до центру здачі, а хтось просто боїться. Медики вже б'ють на сполох, адже навіть під час епідемії люди народжують або потребують термінових операцій.

      Дивіться відео: чому медики б'ють на сполох

      Уникання громадського транспорту

      У зв'язку з швидким розповсюдженням коронавірусу, у всіх містах України або скасували громадський транспорт, або суттєво обмежили його рух. Черга охочих потрапити до салону автобусів чи тролейбусів сягає кількох десятків метрів. У таких умовах досить складно зберегти не лише фізичне здоров'я, але й психічне. Тож українці віднайшли більш безпечну альтернативу пересування містом.

      Дивіться відео: як українці допомагають одне одному

       

      Місячний календар на березень 2020
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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Коронавірус Covid-19 Транспорт Відео тижня Новини Черкас Новини Києва Світ тварин Державна митна служба Максим Нефьодов
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