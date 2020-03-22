Що зробив Нефьодов для митниці та як живуть тварини під час пандемії– відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Чи є за що звільняти Нефьодова

Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду Голови державної митної служби З липня 2019 року. Зараз же президент Зеленський звинуватив митницю у тому, що протягом двох місяців 2020 року невиконання держбюджету – майже 16 мільярдів гривень.

Дивіться відео: чи вдалося Нефьодову розпочати реформу митниці

Життя тварин під час пандемії

У Таїланді голодні мавпи билися за їжу, а в Чикаго пінгвінам люди влаштували екскурсію. У час пандемії змінюється не лише життя людей, а й тварин.

Дивіться відео: голодні мавпи та самотні пінгвіни

Підприємець безкоштовно дезінфікує громадський транспорт

В Україні стає все більше прикладів того, як великий і малий бізнес долучається бо боротьби з епідемією коронавірусу. У Черкасах тамтешній приватний підприємець власним коштом узявся дезінфікувати комунальний транспорт. Все заради того, щоб захистити містян й сповільнити розповсюдження вірусу.

Дивіться відео: що відео про дезінфекцію у Черкасах

Донорство під час карантину

Під час карантину донорів крові стає все менше. Хтось не може дістатись до центру здачі, а хтось просто боїться. Медики вже б'ють на сполох, адже навіть під час епідемії люди народжують або потребують термінових операцій.

Дивіться відео: чому медики б'ють на сполох

Уникання громадського транспорту

У зв'язку з швидким розповсюдженням коронавірусу, у всіх містах України або скасували громадський транспорт, або суттєво обмежили його рух. Черга охочих потрапити до салону автобусів чи тролейбусів сягає кількох десятків метрів. У таких умовах досить складно зберегти не лише фізичне здоров'я, але й психічне. Тож українці віднайшли більш безпечну альтернативу пересування містом.

Дивіться відео: як українці допомагають одне одному