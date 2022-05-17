Щоб надходили не просто гармати: як Україна хоче підвищити ефективність міжнародної допомоги

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що в ідеалі мета України не просто отримання озброєння та військової техніки у вигляді окремих одиниць, а їх органічна єдність.

За його словами, це необхідно, щоб у підсумку отримувати не просто гармати, а одночасно засоби контрбатарейної боротьби, машини управління, БПЛА для наведення на цілі, засоби ППО / ПРО для прикриття.

Важливо Якщо Москва дотисне Мінськ: Резніков пояснив, чому Україна змушена резервувати частину сил

Олексій Резніков акцентував, що усе це може надходити з різних країн, але внаслідок інтеграції можна отримати якісну перевагу.

Крім того, він зазначив, щоб реалізувати цей підхід, необхідно забезпечити синергію між партнерами.

Кого це стосується:

Військового штабу ЄС.

Ресурсів European Peace Facility.

НАТО.

EUROCOM США.

Програм американського Уряду.

Міністр оборони навів приклад, що у США вже затверджено закон про ленд-ліз, а також розглядається законопроєкт з конкретними параметрами допомоги Україні.

Кошти для України

"Наразі у нас немає розуміння, на які конкретно потреби спрямовуються ресурси EPF. Ми бачимо лише узагальнені цифри", – зазначив Резніков.

За його словами, це призводить до того, що ресурси спрямовуються на позиції, які Україні загалом потрібні. Але які можуть надати країни, з яких не можливо отримати зброю.

Є країни ЄС, у яких немає зброї чи інших потрібних нам позицій. Але які хочуть і можуть допомогти, зокрема, коштами. У цьому контексті можливо доцільно розглянути можливість розширення інструментів EPF,

– зазначив Олексій Резніков.

Він зазначив, що його можна доповнити елементом на кшталт трастового фонду. Куди країни ЄС, у яких немає зброї, могли б передавати на управління кошти, які за заявками України будуть спрямовуватись іншим країнам ЄС, як оплата за ті чи інші позиції.

"Ми насправді цінуємо підтримку, яку ви надаєте, і розуміємо, що вона не може бути безмежною. Тому зацікавлені в її максимально ефективному використанні", – додав Резніков.

Може зацікавити – Подоляк припустив, коли закінчиться війна: