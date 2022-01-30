Щоб обґрунтувати вторгнення в Україну: як на руку Росії може зіграти Янукович

Одним із приводів для вторгнення в Україну для Кремля може бути так зване "звернення української влади". При такому сценарію Володимир Путін міг би "законно" увійти зі своїми "миротворцями".

Схожим шляхом нещодавно розвивались події під час протестів у Казахстані. Про це заявив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

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Як Росія може використати Януковича

Путін за таких обставин може посадити в Києві режим, що буде лояльний Росії.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Гармаш припускає, що у цій модельованій ситуації Кремль може використати президента-втікача Віктора Януковича. Ймовірно, що саме він зміг би направити Путіну "прохання", щоб той увійшов до України.

І юридично в Путіна будуть такі підстави. Але це якщо наш суд вже зовсім з глузду з’їде і поверне Януковичу його повноваження. Я сподіваюся, що не настільки вже наші судді... Не знаю, не буду дипломатично казати які,

– заявив представник ТКГ.

Що відомо про наступ Росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що цього тижня начальники оборонних відомств проінформували його про ситуацію поблизу кордону з Україною. Політик наголосив: картина стає тривожнішою.

Але Росія вперто продовжує заперечувати свої плани про вторгнення в Україну. Там цинічно заявляли, що війна не може бути засобом вирішення міжнародних суперечок.

Росія тим часом продовжує стягувати свої війська у Білорусь під приводом спільних військових навчань. На цей раз у країну відправили дивізіон комплексів протиповітряної оборони малого радіуса дії "Панцир-С".

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Януковича до Верховної Ради у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України.