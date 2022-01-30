Щоб обґрунтувати вторгнення в Україну: як на руку Росії може зіграти Янукович

30 січня 2022 , 16:17
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Джерело:

Радіо Свобода

Одним із приводів для вторгнення в Україну для Кремля може бути так зване "звернення української влади". При такому сценарію Володимир Путін міг би "законно" увійти зі своїми "миротворцями".

Схожим шляхом нещодавно розвивались події під час протестів у Казахстані. Про це заявив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

До теми Янукович знову поскаржився в суд, що його незаконно усунули з посади президента

Як Росія може використати Януковича

Путін за таких обставин може посадити в Києві режим, що буде лояльний Росії. 

Важливо!  Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Гармаш припускає, що у цій модельованій ситуації Кремль може використати президента-втікача Віктора Януковича. Ймовірно, що саме він зміг би направити Путіну "прохання", щоб той увійшов до України. 

І юридично в Путіна будуть такі підстави. Але це якщо наш суд вже зовсім з глузду з’їде і поверне Януковичу його повноваження. Я сподіваюся, що не настільки вже наші судді... Не знаю, не буду дипломатично казати які,
– заявив представник ТКГ.

Зверніть увагу! Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Януковича до Верховної Ради у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України.

Що відомо про наступ Росії

Автор: Оксана Княжик