Щоб перекидати війська і техніку: росіяни відновили залізничний міст біля Куп'янська

Росіяни зазнають великих втрат в Україні. Саме тому їм доводиться всіма можливими способами поповнювати своє резерви.

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили останні новини з фронту на ранок 30 травня. Російські окупанти відновили зруйнований залізничний міст біля міста Куп'янськ Харківської області.

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Росіяни перемістили озброєння та техніку

У Генштабі кажуть, що російські окупанти хочуть забезпечити логістику та доукомплектувати свої підрозділи, які зазнали великих втрат від ЗСУ.

Тому ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів понад 250 одиниць озброєння і військової техніки.

Щоб перекидати війська та техніку більш оперативно, російські загарбники відновили зруйнований залізничний міст у районі міста Куп'янськ.

Що відбувається на Харківщині

Ще раніше ЗСУ розпочали в регіоні контрнаступальні дії. Ворога хочуть гнати за кордони. Водночас днями відбувся сильний обстріл міста Харкова, серед загиблих є 5-місячне немовля. Сам президент Володимир Зеленський 29 травня відвідав передову на Харківщині. Там президент вручив нагороди воїнам ЗСУ.

Також під час візиту до Харкова Президент України Володимир Зеленський звільнив обласного голову Служби Безпеки України. Він не захищав нашу державу в перші дні війни. Натомість подбав про особисті мотиви та цілі.

На початку доби 30 травня жителі Мерефи, що на Харківщині, повідомляли про ракетний удар по їхньому місту. Наразі невідомо, яких руйнувань це завдало. Приблизно за пів години до цього російські пропагандистські ресурси повідомляли про запуск ракет. Вони вказували, що запускали "Іскандери" з Бєлгородської області Росії.

Ще 28 травня у Генштабі повідомляли, що російські окупанти зупинили наступ у Харківській області. Вони намагаються утримати загарбані позиції. Ще тоді наші військові розповідали, що російські загарбники продовжують перекидати залізницею озброєння, військову техніку та матеріальні засоби з території Росії до Куп'янська на Харківщині.

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