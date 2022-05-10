Щоб покрити дефіцит: Шмигаль заявив, що Україна розширює географію отримання пального

Українська влада працює над вирішенням проблеми з дефіцитом пального. Адже це турбує багатьох українців, на заправках утворюються черги.

На засіданні Кабінету Міністрів України 10 травня також обговорили цю актуальну проблему. Прем'єр Денис Шмигаль назвав причини та пояснив, що робитимуть для вирішення, повідомляє 24 канал.

Читайте також Україна зупиняє транзит третини газу до Європи через дії окупантів

Усі розуміють, що є об'єктивні причини такої ситуації. Росія цілеспрямовано знищує запаси та переробні можливості в Україні. Тому команда Міністерства економіки працює 24/7, аби подолати дефіцит для всіх споживачів,

– пояснив Шмигаль.

За його словами, уряд максимально спрощує завезення пального в Україну та розширює географію отримання такого пального.

Мовиться про постачання з таких країн:

Перської затоки;

Азербайджану;

Близького Сходу.

За словами Шмигаля, уряд вирішив погодити необхідні регламенти для надходження в Україну пального. Прем'єр запевнив, що вони працюють аби дефіцит зник і пальне з'явилося в достатній кількості на українських заправках. До того ж, Шмигаль пообіцяв, що уряд зробить все можливе, щоб ціна на пальне залишалася адекватною до нинішніх реалій.

Що відомо про дефіцит пального в Україні

На проблему звернув увагу й президент Володимир Зеленський. Ще 7 травня він провів відповідну нараду, щоб вирішити це питання. За його словами, черги на українських заправках треба вирішити. Це має бути найближчим часом.

Перша віцепрем'єр-міністерка економіки України Юлія Свириденко за підсумками польсько-українського енергетичного форуму у Варшаві повідомляла, що постачання пального з Польщі можуть збільшити. Країна може забезпечити надходження понад 200 тисяч тонн пального кожного місяця до нашої держави. А у квітні цей обсяг склав всього 60 тисяч тонн.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав, що не бачить шляхів покращення ситуації найближчим часом. Адже пальне поки досі не ввозять у потрібних кількостях. Найбільш складна ситуація з бензином. Трохи краще з дизельним пальним.

Вас може зацікавити про що ще говорили на засіданні Кабміну: дивіться відео