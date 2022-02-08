Щоб Росія і Білорусь розуміли, що відповідь буде болючою, – Огризко про навчання ЗСУ
Міністр оборони Олексій Резніков анонсував великі навчання Збройних сил України у ті ж дні, коли триватиме російсько-білоруська "Союзна рішучість-2022". Україні важливо показати, що у разі провокацій відповідь буде рішучою.
Про це в ефірі 24 каналу сказав ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. Він наголосив, що важливими є не провокації, а те, якою буде відповідь на них.
До теми З байрактарами та джавелінами: Резніков анонсував великі навчання ЗСУ на дні "Союзної рішучості"
Огризко запевнив, що інформація про паралельні навчання Збройних сил України дуже його потішила.
Важливо, щоб вони (українські навчання – 24 канал) також були недалеко від кордону з Білоруссю. Вони мають розуміти, що відповідь буде негайною і болючою.
Огризко: Потрібна максимально дієздатна армія
За його словами, те, що зараз відбувається зі Сходу і Півночі свідчить про одне – Україні треба мати максимально дієздатну армію.
"Ми маємо ставити питання про те, що Україна потребує ще більшої кількості сучасної зброї, щоб стримувати агресора з обох сторін", – додав Огризко.Важливо! Україна отримала вже понад 1000 тонн сучасного озброєння від партнерів. У ЗМІ повідомили, що країни НАТО створили "повітряний міст" для постачання зброї в Україну.
Навчання ЗСУ: що відомо
- У Білорусі з 10 по 20 лютого почнуться військові навчання – спільно з Росією. Відбудуться вони неподалік від українського кордону.
- Олексій Резніков повідомив, що Збройні сили України не будуть відсиджуватися у цей час – також проведуть навчання.
- Українські військові застосовуватимуть безпілотники Bayraktar, протитанкові комплекси Javelin та переносні ракети NLAW.
- Експерти вважають, що Росія стягнула велику кількість техніки до Білорусі не так для навчань, як для того, аби залякати НАТО.
Огризко про навчання Збройних сил України: дивіться відеоВажливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.