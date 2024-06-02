Єдине правильне рішення для проблеми з енергетикою в Україні

Уряд майже вдвічі підняв тарифи для населення, але вони досі залишаються найнижчими в Європі. Досі у нас електроенергія для населення коштує дешевше, ніж в Молдові. Ціни для промисловості і населення досі лишаються різні. Ціна досі не ринкова. Та це був крок у правильному напрямку.

Дефіцит нікуди не подінеться

Що було до цього? Ціна для населення перекривала виключно доставку електроенергії. Частка виробників в тарифі була рівна нулю. Тобто державні компанії виробляли електроенергію, віддавали її в мережу і нічого за це не отримували. Як ви думаєте, хто за це платив?

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Умовному Ахметову плювати з високої дзвіниці на те, скільки платить населення. Його хвилюють ціни на ринку для промисловості. Бо саме так формується тариф, по якому ДТЕК продає електроенергію в систему. А от тарифи для населення були важливі для державних компаній.

А тут ще трапились російські атаки на генерацію, зокрема на державні ТЕЦ і ГЕС, які треба відновлювати, а на це треба гроші.

Не кажучи вже про те, що з такими смішними тарифами ніхто не збирався економити електрику. Всі заклики економити лишились без відповіді. Така вже людська натура. А дефіцит в системі нікуди не подінеться найближчі кілька років. Вища ціна має призвести до скорочення споживання. Так працює економіка.

І так, дефіцит справжній. Ніякого експорту зараз немає, щоб про це не писали в чатах ОСББ чи не розповідали таксисти. Експорт був, коли в системі був профіцит. З російськими атаками він зник. Прийшов дефіцит та імпорт на всю потужність разом із ним. Імпорт з ЄС, до речі, де вартість електроенергії набагато вища.

Правильний метод

Звісно, якщо ви проспали російські атаки, то вам можна позаздрити. У вас чудовий сон і ви третій рік війни можете ігнорувати факт самої війни. Але це не змінить дефіцит і не змінить ситуацію з браком коштів у державних компаній.

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Так, звісно там є корупція. Але це не змінює ситуації, що для ремонту потрібні гроші і що тариф має бути ринковим, і що система має працювати. Можна скільки завгодно казати, що поки в державних компаніях є корупція, то не можна підвищувати тариф. Але тоді в один день ви опинитесь у темряві, але з низькими тарифами і принциповою позицією.

Правильний метод – ринкові тарифи і тиск на владу, щоб вона боролася з корупцією. Чим ближчі тарифи до ринкового рівня, тим більше у суспільства стимулів довбати владу і не спускати крадіжки.