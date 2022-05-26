Щоб зберегти обличчя, його треба мати, – Данілов про те, як дати цю "можливість" Путіну

Президент Франції Еммануель Макрон пропонував Україні частково поступитись своїм суверенітетом, щоб "зберегти обличчя" кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов на стрімі 24 каналу жорстко відповів на питання "як дати Путіну можливість вийти із обличчям".

Раніше Макрон знову почав грати у свою гру, – Жданов

Почнімо з того, що для, щоб зберегти обличчя, ви маєте його принаймні мати,

– зауважив секретар РНБО.

Він додав, що не розуміє, яке узагалі може бути "обличчя" у людини, яка відправила військових вбивати мирне населення, дітей.

"А те, що стосується німців, французів та італійців з їхніми заявами, про те, що треба припинити війну. Немає питань. Ми так само за те, щоб вони (росіяни – 24 канал) припинили. Але є умова – нехай вони заберуться звідси і ми будемо задоволені", – наголосив Данілов.

Однак є умова – територію України мають повернути у її визначених кордонах з 1991 року. "А далі ми тут розберемось, у який спосіб нам тут наводити порядок. Нам не потрібні будуть поради деяких "фахівців", – чітко зазначив він.

Що відомо про заяву Макрона

Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу розповів, що президент Франції Еммануель Макрон пропонував Україні частково поступитись своїм суверенітетом, щоб "зберегти обличчя" Володимиру Путіну.

За словами українського президента, з боку тих чи інших лідерів такі пропозиції є не дуже коректними. Україна не готова "щось комусь зберігати" і втрачати за це свої території. Також він додав, що не варто шукати вихід для Росії. Макрон даремно це робить.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Володимира Путіна ніхто не провокував на війну проти України, тому він має сам шукати способи "зберегти обличчя".

Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що окрім Макрона, Україні пропонували піти на територіальні поступки Кремлю й інші європейські політики.

Повністю інтерв'ю з Олексієм Даніловим: дивіться відео