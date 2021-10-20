Щоб зберегти здоровий глузд, – адвокат пояснив, чому Саакашвілі погодився на госпіталізацію

Медики, які оглянути Міхеіла Саакашвілі, рекомендували перевести його у лікарню для спостереження. Адвокат політика розповів, що його підзахисний погодився на госпіталізацію, аби "зберегти здоровий розум і працездатність".

Звернення колишнього президента Грузії зачитав його адвокат. У ньому Саакашвілі заявив про готовність прийняти медичну допомогу.

До теми "Ймовірність ускладнень висока": консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі

Саакашвілі погодився на госпіталізацію

Політик 19 жовтня був присутній на консиліумі, який зібрали, щоб оцінити стан його здоров'я. У результаті Саакашвілі рекомендували госпіталізувати.

Я хочу зберегти здоровий розум і працездатність. Тому я згоден на медичне втручання лікарів, які допоможуть мені бути активним,

– наголосив політик.

Нагадаємо, стан Саакашвілі, який 3 тижні тому оголосив голодування, погіршується.

Арешт Саакашвілі у Грузії: що відомо