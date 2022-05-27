Щоб знищити "крокодила" Путіна, – Джонсон закликав передати Україні РСЗВ
Джерело:Bloomberg
Партнери України закликають інших союзників до передачі важкої зброї. Адже ситуація на фронті дуже складна, тому ми цього потребуємо як ніколи.
Із черговою заявою щодо озброєння виступив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він закликав надіслати Україні реактивні системи залпового вогню, які можуть вражати цілі з великої відстані.
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Джонсон відкидає мирну угоду
На думку Джонсона, кількість зброї треба збільшити. При цьому варто відкинути ідею, що президент Володимир Зеленський нібито має зосередитися на досягненні мирної угоди з Росією. Незважаючи на те, що війна триває вже четвертий місяць, Україна не може поступитися територією.
Як ви можете поводитися з крокодилом, коли він посередині їсть вашу ліву ногу? Хлопцю зовсім не варто довіряти,
– сказав Джонсон.
Британський прем'єр упевнений, що треба посилити військову підтримку України в боротьбі з російськими силами. Вона полягає й у відправленні передового озброєння, такого як реактивні системи залпового вогню.
Що відомо про передачу зброї для України
- Партнери та союзники нашої держави начебто погодили, що передадуть Україні всю необхідну зброю, щоб вибити з нашої землі російських окупантів. США навіть надали ленд-ліз. Але в реальності постачання важкого озброєння затримується. Українським військовим через це дуже важко протистояти ворожій навалі.
- Влада України просить партнерів про пришвидшення рішення та передачі. Адже ми платимо дуже високу ціну через їхнє зволікання – це життя наших людей як військових, так і мирних. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк також зробив відповідний заклик, показавши, що росіяни застосовують проти нас. Їхня зброя випалює все на своєму шляху. Тому нам потрібні американські аналоги.
- Однією з країн, яка обіцяла постачання зброї, але досі цього не зробила, є Німеччина. Наш посол Андрій Мельник навіть жартував з цього питання. Він опублікував кумедну картинку, порівнявши Німеччину з равликом, який тягне кулю. Але Офіс Президента, попри всі труднощі у цьому питанні, запевняє, що ми таки отримаємо все необхідне.
Детальніше про позицію Джонсона: дивіться відео