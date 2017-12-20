Щоб схудла, як Могилевська: чоловік попросив Ірину Білик сісти на дієту
Чоловік української співачки Ірини Білик Аслан Ахмадов хоче, щоб його дружина схудла. Білик вже звернулась до дієтолога, який свого часу допомагав схуднути Наталі Могилевській.
Про це співачка розповіла в інтерв’ю виданню "КП" в Україні".
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Білик планує скинути 10 кілограмів.
"Я пообіцяла чоловікові, що піду до дієтолога, - і пішла. Я зараз, як і Наталя Могилевська, і Настя Каменських, у дієтолога Наталії Самойленко. Якщо подивитеся в інтернеті, то черга до неї розписана на півроку вперед. І багато артистів дотримуються її рекомендацій. Не знаю, чи вдасться, як Могилевській, мінус 25 кг, але потрібно намагатися. Мій чоловік хоче, щоб у мене були такі сукні - тут відкрито, там відкрито ... А для цього, звичайно, потрібно мінус 10. І я працюю", – каже Білик.
При цьому співачка запевнила, що має дуже уважного та люблячого чоловіка. Аслан частіше купує 2-річному сину Табрізу необхідні речі, іграшки.