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Щоб схудла, як Могилевська: чоловік попросив Ірину Білик сісти на дієту

16:46, сьогодні 4972 Читать новость на русском
Ірина Білик та Аслан Ахмадов
Ірина Білик та Аслан Ахмадов / musicukraine.net

Чоловік української співачки Ірини Білик Аслан Ахмадов хоче, щоб його дружина схудла. Білик вже звернулась до дієтолога, який свого часу допомагав схуднути Наталі Могилевській.

Про це співачка розповіла в інтерв’ю виданню "КП" в Україні".

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Білик планує скинути 10 кілограмів.

"Я пообіцяла чоловікові, що піду до дієтолога, - і пішла. Я зараз, як і Наталя Могилевська, і Настя Каменських, у дієтолога Наталії Самойленко. Якщо подивитеся в інтернеті, то черга до неї розписана на півроку вперед. І багато артистів дотримуються її рекомендацій. Не знаю, чи вдасться, як Могилевській, мінус 25 кг, але потрібно намагатися. Мій чоловік хоче, щоб у мене були такі сукні - тут відкрито, там відкрито ... А для цього, звичайно, потрібно мінус 10. І я працюю", – каже Білик.

При цьому співачка запевнила, що має дуже уважного та люблячого чоловіка. Аслан частіше купує 2-річному сину Табрізу необхідні речі, іграшки.

Теги: LifeStyle Музика Ірина Білик
Джерело: 24 Канал
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