Щодня у Миколаєві чоловік зі свого балкону грає на саксофоні гімн України

Російська орда уже декілька тижнів щоденно обстрілює Миколаїв. Окупантам вдається знищити інфраструктуру міста, але не дух миколаївців. У Миколаєві місцевий житель щоденно виконує гімн України.

Після виконання гімну він вигукує "Слава Україні!"

Чоловік виконує гімн України у Миколаєві щодня о 12:00. Місцевий житель грає гімн України на своєму саксофоні.

Це важливо Українські військові провели деблокаду одного з населених пунктів на Миколаївщині

Гімн лунає з балкона чоловіка. Після виконання він вигукує "Слава Україні!".

Дивіться, як місцевий житель у Миколаєві виконує гімн України

До речі – Готуємось до роботи, – Кім після довгої перерви нарешті вийшов на зв'язок: дивіться відео