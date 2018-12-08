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      "Щодня бачив ворога в обличчя": вражаюча історія українського воїна з Луганщини

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      На випускному в Дмитра були озброєнні до зубів кадировці. На його атестаті про закінчення школи зображений двоголовий орел й триколор так званої ЛНР. Хлопець із окупованого бойовиками Антрациту мріє, аби в його рідному місті знову була українська влада. Саме тому і пішов на фронт, щоб захищати свою Батьківщину.

      Дмитру лише 20, та він вже два роки воює на фронті. Зараз знаходиться на передовій в передмісті Горлівки.

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      Хлопець закінчив школу у місті Антрацит, що на Луганщині. Спочатку хотів піти навчатися в Академію Нацгвардії, та потім передумав й пішов служити в армію. Дмитро бачив ворога в обличчя щодня. Тому, як ніхто інший знає, хто такі окупанти.

      Проросійська пропаганда там – дуже сильна. Всі проти України, бо їх переконують в тому, що ми – вороги,
      – розповів військовий.

      Він також додав, що керують усім в так званій ЛНР росіяни, а місцеві "посіпаки" – у них на побігеньках. Крім цього, в ОРДЛО є й чимало іноземних найманців.

      Попри тотальну антиукраїнську пропаганду, у Дмитра лише міцнішала віра у власну країну та перемогу. Хлопець вважає, що захищати свою державу є обов'язком кожного чоловіка. "Я народився в Україні й хочу, щоб мої діти також народилися тут", – переконаний він.

      війна на Донбасі
      20-річний військовий Дмитро

      Любов до Батьківщини солдату прищепили батьки: підтримували Україну від початку війни. Тепер рідні хлопця живуть у Київській області.

      Дмитро досі спілкується зі знайомими, які залишилися по той бік фронту. Навіть з тими, котрі воювали: дехто на п'ятий рік війни прозрів та розкаявся. Таких він сприймає по-воєнному – за достойного ворога зі своєю, хоч і помилковою, та все ж позицією. А от з аморфними диванними сепаратистами спільної мови знайти не може.

      Після закінчення війни хлопець хоче стати професійним військовим, щоб більше ніколи не допустити ворога на рідну землю.
       

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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