Щодо 108 людей, яких у списки РНБО внесли з помилками, таки ввели санкції

Раніше Рада з нацбезпеки й оборони з помилками внесла у санкційні списки 108 людей. Обмеження щодо них все ж запровадили після виправлення неточностей.

Про введення санкцій проти людей зі списку РНБО на брифінгу 10 листопада повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

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Помилки виправили, санкції запровадили

Міністр зазначив, що розпочав роботу щодо перегляду списків Ради з нацбезпеки, підстав включення до них. Йдеться насамперед про кримінальних авторитетів.

Як ви знаєте, було виявлено понад 100 неточностей – мова йшла неточності в паспортних даних, місце проживання, громадянство тощо,

– нагадав Монастирський.

Він додав, що ці неточності призвели до того, що не були вчасно заблоковані рахунки цих людей.

Однак РНБО нещодавно внесла уточнення у перелік. Після цього рахунку підсанкційних осіб таки заблокували.

Помилки у рішення РНБО: що відомо