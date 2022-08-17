Щодо засобів – він бідний, – Фейгін про відсутність реакції путіна на "червоні лінії щодо Криму"

Чому путін мовчить на удари по Криму – бо відповісти він може тільки ядерною зброєю. Але він чудово розуміє наслідки її застосування, його неодноразово попереджали.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що не лише про путіна йдеться у питанні використання тактичної ядерної зброї – там ланцюжок із людей, які також відповідатимуть за наслідки своїх дій.

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"Він не піде на це, знаючи про ймовірні наслідки. А все решта – що ще не застосували проти України, здається всі межі росіяни вже перетнули", – стверджує Фейгін.

Тому з точки зору засобів чи зброї, яку може застосувати путін – цього мало, він дуже бідний,

– переконаний правозахисник.

А щодо ударів по "центрах прийняття рішень", каже Фейгін, що, вдарять по Банковій? Ну, можуть завдати такий удар. Знов таки, після цього, може вибухнути будівля фсб у бєлгородє, наприклад.

"Це все дуже гострі рішення і на мою думку, воєнне командування рф враховує це все", – зазначає Фейгін.

За його словами, путін втрачає авторитет, це безперечно. Але коли він розпочинав цю війну, він справді розраховував на "захват за 3 дня", додає правозахисник.

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"Навряд кремлівський диктатор гадав, що за пів року, війна перейде у таку фазу, коли обстрілюватимуть об’єкти у Криму. путін щиро вірив у те, що нічого такого не трапиться, а коли відбулась "бавовна" у Криму, то виявилось, що готового рішення немає", – резюмує фахівець.