Щонайменше 18 російських ракет увечері 3 травня влучили в об'єкти інфраструктури 6 областей

Увечері 3 травня повітряну тривогу оголосили по всій Україні. Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 або ж Ту-160 завдавали ракетних ударів із Каспійського регіону.

Ввечері 3 травня повітряну тривогу оголосили майже по всій Україні. Ворожі ракети прилетіли у Львів, Київ, Вінницю, Одесу та інші міста.

До теми Вінниця, Львів, Київ, Одеса, Дніпропетровщина та Кіровоградщина: по Україні лунають вибухи

Окупанти випустили щонайменше 18 ракет

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що російські загарбники випустили із Каспійського регіону за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95 чи Ту-160 щонайменше 18 ракет, які влучили по об'єктах інфраструктури:

Дніпропетровської,

Кіровоградської,

Львівської,

Вінницької,

Київської,

Закарпатської областей.

Окрім цього, окупанти завдали ракетних ударів з інших засобів по Одеській та Донецькій областях.

За попередніми даними, за добу 3 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито щонайменше 8 крилатих ракет, дані уточнюються. Також є відомості про ураження 7 безпілотників та однієї авіаційної ракети,

– мовиться у повідомленні.

Дивіться також – ракетні обстріли України/ Вибухи у Львові, Миколаєві, Закарпатті, Одесі та Київщині: відео