Щонайменше 18 російських ракет увечері 3 травня влучили в об'єкти інфраструктури 6 областей

4 травня 2022 , 00:06
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Джерело:

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Увечері 3 травня повітряну тривогу оголосили по всій Україні. Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 або ж Ту-160 завдавали ракетних ударів із Каспійського регіону.

Ввечері 3 травня повітряну тривогу оголосили майже по всій Україні. Ворожі ракети прилетіли у Львів, Київ, Вінницю, Одесу та інші міста.

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Окупанти випустили щонайменше 18 ракет

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що російські загарбники випустили із Каспійського регіону за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95 чи Ту-160 щонайменше 18 ракет, які влучили по об'єктах інфраструктури:

  • Дніпропетровської,
  • Кіровоградської,
  • Львівської,
  • Вінницької,
  • Київської,
  • Закарпатської областей.

Окрім цього, окупанти завдали ракетних ударів з інших засобів по Одеській та Донецькій областях.

За попередніми даними, за добу 3 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито щонайменше 8 крилатих ракет, дані уточнюються. Також є відомості про ураження 7 безпілотників та однієї авіаційної ракети,
– мовиться у повідомленні.

 

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Автор: Ольга Котів