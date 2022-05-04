Щонайменше 18 російських ракет увечері 3 травня влучили в об'єкти інфраструктури 6 областей
Джерело:Командування Повітряних Сил ЗСУ
Увечері 3 травня повітряну тривогу оголосили по всій Україні. Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 або ж Ту-160 завдавали ракетних ударів із Каспійського регіону.
Ввечері 3 травня повітряну тривогу оголосили майже по всій Україні. Ворожі ракети прилетіли у Львів, Київ, Вінницю, Одесу та інші міста.
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Окупанти випустили щонайменше 18 ракет
У Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що російські загарбники випустили із Каспійського регіону за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95 чи Ту-160 щонайменше 18 ракет, які влучили по об'єктах інфраструктури:
- Дніпропетровської,
- Кіровоградської,
- Львівської,
- Вінницької,
- Київської,
- Закарпатської областей.
Окрім цього, окупанти завдали ракетних ударів з інших засобів по Одеській та Донецькій областях.
За попередніми даними, за добу 3 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито щонайменше 8 крилатих ракет, дані уточнюються. Також є відомості про ураження 7 безпілотників та однієї авіаційної ракети,
– мовиться у повідомленні.
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