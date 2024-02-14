Ворог вночі двічі вдарив по Селидовому: під завалами можуть бути люди

Російська армія ввечері 13 лютого завдала цинічного обстрілу по Селидовому у Донецькій області. Внаслідок удару у місті є постраждалі. Повторно росіяни обстріляли населений пункт близько 1:00 ночі.

Під час першого удару російські загарбники влучили у житловий будинок. Наразі на місці працюють рятувальні служби.

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Росіяни обстріляли 5-поверхівку у Селидовому

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив,

що росіяни ударили по Селидовому близько 23:30. Зокрема, окупанти поцілили у 5-поверхівку, внаслідок чого 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю.

Щонайменше 4 людини поранено. Серед них – двоє дітей 2016 і 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу,

– написав глава Донецької області.

Філашкін також написав, що з-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Крім того, є ймовірність, що під руїнами перебувають ще 4 людини.

Близько першої ночі ворог вдарив вдруге

Ще один удар по Селидовому стався близько першої ночі, є інформація про одного постраждалого. Під обстріл потрапила лікарня. На жаль, кількість постраждалих може зрости, адже під завалами перебувають три людини. Серед них імовірно – дитина.

На місці працюють рятувальники: проводять пошукові роботи та гасять пожежу. З корпусів лікарні евакуювали хворих.

Ворог обстріляв Селидове / Фото Донецької ОВА:

За словами голови Донецької ОВА, близько сотні пацієнтів з Селидового перевозять до лікарень Покровська та Мирнограда.

Дивіться відео з лікарні Селидового:





Нещодавно окупанти обстрілювали Селидове