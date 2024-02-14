Ворог вночі двічі вдарив по Селидовому: під завалами можуть бути люди
Джерело:Вадим Філашкін
Російська армія ввечері 13 лютого завдала цинічного обстрілу по Селидовому у Донецькій області. Внаслідок удару у місті є постраждалі. Повторно росіяни обстріляли населений пункт близько 1:00 ночі.
Під час першого удару російські загарбники влучили у житловий будинок. Наразі на місці працюють рятувальні служби.
До теми Росія вночі обстріляла Донеччину балістикою з КНДР: у прокуратурі навели докази
Росіяни обстріляли 5-поверхівку у Селидовому
Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив,
що росіяни ударили по Селидовому близько 23:30. Зокрема, окупанти поцілили у 5-поверхівку, внаслідок чого 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю.
Щонайменше 4 людини поранено. Серед них – двоє дітей 2016 і 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу,
– написав глава Донецької області.
Філашкін також написав, що з-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Крім того, є ймовірність, що під руїнами перебувають ще 4 людини.
Близько першої ночі ворог вдарив вдруге
Ще один удар по Селидовому стався близько першої ночі, є інформація про одного постраждалого. Під обстріл потрапила лікарня. На жаль, кількість постраждалих може зрости, адже під завалами перебувають три людини. Серед них імовірно – дитина.
На місці працюють рятувальники: проводять пошукові роботи та гасять пожежу. З корпусів лікарні евакуювали хворих.
Ворог обстріляв Селидове / Фото Донецької ОВА:
Дивіться відео з лікарні Селидового:
Нещодавно окупанти обстрілювали Селидове
- Російська армія вночі 8 лютого обстріляла місто Селидове в Донецькій області. Внаслідок атаки на місто 1 людина загинула, ще 7 осіб постраждали.
- Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що окупанти сім разів обстріляли місто. Зокрема, росіяни пошкодили: 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 заклади освіти та адмінбудівлю, також постраждали 8 автомобілів.
- Згодом у МВС зазначили, що під час атаки на Селидове окупанти вдарили по місту 8-ма ракетами. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок.
- За попередньою інформацією, Росія застосувала для удару ракети KN-23 та С-300. Проаналізувавши уламки, прокурори виявили, що 4 з 8 ракет схожі на північнокорейські балістичні ракети KN-23.
- Варто зазначити, що КНДР почала передавати Росії ракети та боєприпаси, які країна-агресорка застосовує проти України. Це відбулося на тлі проблем росіян з виробництвом власних ракет і боєприпасів через санкції. Усе про північнокорейську зброю, яку могла отримати Росія – читайте у матеріалі.